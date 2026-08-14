Putin wyznaczył cel roku 2026: Zniszczyć NATO. Jeden kraj kluczowy dla planów Kremla

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Władimir Putin miał wyznaczyć Rosji cel na 2026 rok: doprowadzenie do „rozpadu NATO i Unii Europejskiej od wewnątrz” – podał „The New York Times”, powołując się na urzędników z dwóch państw znających szczegóły odprawy z końca 2025 roku. Według dziennika kluczowe miejsce w tych planach ma zajmować Mołdawia.

„The New York Times”, powołując się na przedstawicieli władz i służb z kilku państw, podał, że Władimir Putin miał podczas tajnej odprawy z rosyjskimi dowódcami wyznaczyć na 2026 rok cel „rozpadu NATO i Unii Europejskiej od wewnątrz”.

W tej strategii Mołdawia ma zajmować szczególne miejsce. Według zachodnich źródeł wywiadowczych cytowanych przez dziennik podporządkowanie Ukrainy jest dla Kremla priorytetem numer jeden, a przejęcie kontroli politycznej nad Mołdawią – drugim.

Niewielki kraj, liczący około 3 mln mieszkańców, graniczy z Ukrainą i Rumunią, należącą do NATO oraz UE. Mołdawski doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Stanisław Secrieru ocenił, że Rosja chce wykorzystywać Mołdawię jako „przyczółek dla wrogich działań przeciw Ukrainie, a także przeciw Unii Europejskiej”.

Kreml odrzucił oskarżenia. Rzecznik rosyjskich władz Dmitrij Pieskow oświadczył, że są to „nieprawdziwe twierdzenia, które nie mają żadnych podstaw”.

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Obozy w Serbii i szkolenia z użycia broni

Według „NYT” rosyjscy operacyjni mieli w 2025 roku zorganizować obóz w zachodniej Serbii. Uczestnikami byli głównie obywatele Mołdawii, którzy za trzy- lub czterodniowe szkolenie mieli otrzymywać po 400 dolarów.

Dziennik podał, że oprócz zajęć przypominających letni wypoczynek uczestnicy mieli uczyć się m.in. przełamywania policyjnych kordonów, podpalania budynków oraz posługiwania się bronią. Instruktorzy mieli być powiązani z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU.

Podobne szkolenia miały odbywać się również w Bośni i w okolicach Moskwy. Mołdawska prokuratura informowała, że ponad 100 młodych Mołdawian szkolono tam w przygotowywaniu środków zapalających, domowych materiałów wybuchowych oraz używaniu dronów wyposażonych w mechanizmy do przenoszenia ładunków.

Zdaniem mołdawskiego prokuratora Sergiu Zamy do zakłócenia wyborów nie były potrzebne tysiące osób. „Zapalenie iskry wystarczyło” – powiedział cytowany przez „NYT”.

Według „NYT” rosyjska presja wobec Mołdawii ma obejmować także infrastrukturę energetyczną. W marcu rosyjski atak na ukraińską elektrownię wodną w pobliżu granicy z Mołdawią miał doprowadzić do zanieczyszczenia wody na części terenów obu państw.

Rosyjskie drony miały również uderzyć w linię wysokiego napięcia w zachodniej Ukrainie, dostarczającą znaczną część energii elektrycznej do Mołdawii. Skutkiem były przerwy w dostawach prądu.

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Sieć powiązana z Ilanem Sorem

Amerykański dziennik opisał także zakrojoną na szeroką skalę operację kupowania głosów, za którą miał odpowiadać mieszkający w Rosji izraelsko-mołdawski oligarcha Ilan Sor.

Sor opuścił Mołdawię w 2019 roku po postawieniu mu zarzutów związanych z wyprowadzeniem około miliarda dolarów z tamtejszych banków. Zachodni urzędnicy wywiadu twierdzą, że jego działania są koordynowane z rosyjską administracją.

Według dokumentów przeanalizowanych przez „NYT” sieć Sora miała zrekrutować ponad 150 tys. osób. Za pośrednictwem komunikatora Telegram uczestnikom proponowano pieniądze za udział w demonstracjach, publikowanie treści w mediach społecznościowych i agitację przeciw prezydent Mai Sandu, jej partii PAS oraz integracji z UE.

Gazeta podała, że w ciągu czterech miesięcy poprzedzających referendum dotyczące europejskiej przyszłości Mołdawii w 2024 roku wypłacono blisko 20 mln dolarów 38 tys. aktywistom.

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Pieniądze dla duchownych

Operacja miała objąć również część duchownych prawosławnych. Setki mołdawskich księży wyjeżdżały od lata 2024 roku do Rosji, gdzie odwiedzały miejsca kultu i spotykały się z przedstawicielami Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Przed powrotem do kraju duchowni mieli otrzymywać karty płatnicze rosyjskiego Promswiazbanku, powiązanego z rosyjskim resortem obrony. W zamian za około tysiąc dolarów mieli zachęcać wiernych do odrzucenia proeuropejskiej polityki władz oraz głosowania przeciw integracji z Unią Europejską.

Część duchownych zaprzeczała, by prowadziła bezpośrednią agitację wyborczą. Jeden z archiprezbiterów, cytowany przez dziennik, przyznał jednak, że uczestniczył w pielgrzymkach do Moskwy i jest przeciwnikiem rządu Mai Sandu.

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Wybory zakończyły się zwycięstwem partii Sandu. Wygrana bitwa w dramatycznej wojnie

Kulminacją operacji miały być wybory parlamentarne 28 września 2025 roku. Według „NYT” osoby szkolone w Serbii miały być przygotowane do wywoływania chaosu w Kiszyniowie i innych miejscowościach. Część z nich miała mieć przy sobie środki zapalające.

Mołdawskie służby przeprowadziły przed głosowaniem setki przeszukań i zatrzymań. Z pomocą zachodnich partnerów udaremniono także cyberataki wymierzone w Centralną Komisję Wyborczą.

Partia PAS, wspierająca prezydent Sandu i integrację z UE, zdobyła nieco ponad 50 proc. głosów. Duże znaczenie miało poparcie mołdawskiej diaspory.

Szef mołdawskiej Agencji Cyberbezpieczeństwa Mihai Lupașcu ocenił jednak, że zagrożenie nie minęło. Wygraliśmy bitwę, ale nie wygraliśmy wojny – powiedział.