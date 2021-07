Rośnie bilans ofiar śmiertelnych powodzi na zachodzie Niemiec. W sobotę po południu było ich co najmniej 141, a wiele osób nadal uznaje się za zaginione - informuje telewizja ARD. Do 27 wzrósł także bilans ofiar śmiertelnych powodzi, które w ostatnich dniach nawiedziły Belgię - poinformowało rządowe centrum kryzysowe.

Usuwanie skutków powodzi / Sascha Steinbach / PAP/EPA

W Nadrenii-Palatynacie i Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW) trwają akcje ratunkowe i porządkowe. Masy wody powoli ustępują z niektórych zalanych terenów.

W powiecie Ahrweiler w Nadrenii-Palatynacie liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do co najmniej 98, a 670 osób zostało rannych - podała policja. Jak podkreślono, oba te bilanse mogą jeszcze wzrosnąć. Premier NRW Armin Laschet mówił o co najmniej 43 zabitych w swoim kraju związkowym. Władze nie podają liczby osób zaginionych.

W powodziach w NRW zginęło co najmniej czterech strażaków - pisze dziennik "Die Welt", powołując się na Stowarzyszenie Straży Pożarnych.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier odwiedził w sobotę powiat Rhein-Erft w NRW, gdzie wezwał obywateli do wspólnego działania. W potrzebie nasz kraj jest solidarny - powiedział w Erftstadt. Wielu mieszkańców regionu "straciło wszystko, co budowało przez całe życie, widzimy społeczności naznaczone zniszczeniem", ale największą stratę ponieśli ci, którzy stracili członków rodziny, przyjaciół, znajomych - podkreślił Steinmeier. Ich los rozdziera nasze serca - powiedział.

Steinmeier podziękował "w imieniu wszystkich Niemców" osobom udzielającym pomocy na miejscu. Wiele z nich pracowało "do wyczerpania i ponad siły" - zaznaczył.

W niedzielę dotknięte powodzią obszary w Nadrenii-Palatynacie odwiedzi kanclerz Angela Merkel, która wróciła do kraju z wizyty w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkała się z prezydentem Joe Bidenem.

W Belgii zaczęło się sprzątanie po powodziach

Sprzątanie po powodziach w Belgii / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Do 27 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych powodzi w Belgii - poinformowało rządowe centrum kryzysowe. Poprzedni bilans mówił o 20 ofiarach.



Powodzie zniszczyły drogi i linie wysokiego napięcia. W belgijskich prowincjach Namur i Luksemburgia do wielu miejsc trzeba dowozić zdatną do spożycia wodę.



Na niektórych obszarach poziom wody opadł na tyle, że możliwy był powrót mieszkańców, którzy rozpoczęli porządkowanie zniszczonych przez żywioł miejscowości.



W sobotę po południu najbardziej dotknięte żywiołem tereny odwiedził premier Belgii Alexander De Croo i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.



Belgijski rząd ogłosił wtorek 20 lipca dniem żałoby narodowej.