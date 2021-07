Do 133 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych powodzi i osunięć ziemi, do jakich doszło w Niemczech - poinformowała komenda policji w Koblencji. "To klęska żywiołowa o wymiarze historycznym" - powiedział szef rządu Nadrenii Północnej-Westfalii, Armin Laschet. W całej zachodniej Europie na skutek powodzi życie straciły co najmniej 153 osoby - pisze agencja AFP.

