Rośnie bilans ofiar po zejściu lawiny błotnej w Himalajach

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Prawie 1500 osób, w tym co najmniej 800 obcokrajowców, zaginęło po zejściu potężnej lawiny błotnej w powiecie Gyirong w Tybecie, przy granicy z Nepalem - informuje agencja Reuters. Nie żyje co najmniej 168 osób, jednak policja spodziewa się, że liczba ofiar wzrośnie. „Wznowiliśmy poszukiwania i spodziewamy się znalezienia większej liczby ciał” - powiedział rzecznik policji Abi Narayan Kafle. Polskie MSZ podało, że nie ma danych o poszkodowanych obywatelach RP.

Do katastrofy doszło w środę rano w tybetańskim powiecie Gyirong, bezpośrednio przy granicy z Nepalem. Jak podaje agencja Reuters, tragedię bezpośrednio poprzedziło oberwanie się potężnego masywu lodowego. Potwierdzono, że znaczna część czoła lodowca uległa zawaleniu. W trakcie obrywu porwała ze sobą ogromne ilości skał i osadów - ocenił profesor Gupta z Uniwersytetu Sikkim, ekspert ds. geologii inżynieryjnej.

Z powodu zablokowanych, wąskich dróg strefa zniszczeń pozostaje całkowicie niedostępna dla ciężkiego sprzętu. Nocne opady deszczu znacząco podniosły ryzyko wtórnych osuwisk oraz spadających głazów. Operacje ratunkowe wciąż napotykają szereg trudności z powodu niestabilności jeziora zaporowego w górnym biegu rzeki i wąskich dróg - przekazał telewizji CCTV Li Qipu z chińskiej Zbrojnej Policji Ludowej.

W Nepalu liczba ofiar śmiertelnych wynosi co najmniej 165. Policja spodziewa się jednak, że bilans będzie wyższy.

Liczba ta wzrośnie, ponieważ wznowiliśmy poszukiwania i spodziewamy się znalezienia większej liczby ciał – powiedział agencji Reuters rzecznik nepalskiej policji Abi Narayan Kafle.

Setki zagranicznych turystów zaginionych

Wśród osób, których los pozostaje nieznany, są obywatele ponad 20 państw. Według nepalskich władz i przedstawicieli branży turystycznej wśród zaginionych są m.in. 177 obywateli Indii, 63 Amerykanów, 34 Australijczyków, 33 Brytyjczyków oraz 25 Kanadyjczyków - podaje agencja Reuters.

Obecnie polska służba konsularna nie posiada informacji o obywatelach polskich, którzy mieliby ucierpieć w wyniku powodzi w Nepalu – przekazało dziennikarzom w środę polskie MSZ.

Podkreśliło, że konsul RP w New Delhi i konsul honorowy RP w Katmandu na bieżąco monitorują sytuację i natychmiast podejmą działania, gdyby pojawiły się informacje o poszkodowanych obywatelach polskich.

Po stronie chińskiej sytuacja również pozostaje bardzo poważna. CCTV poinformowała, że w Gyirong zaginęło 558 osób, w tym 260 cudzoziemców. Chińskie władze potwierdziły dotąd trzy ofiary śmiertelne po swojej stronie granicy.

Wśród poszkodowanych i zaginionych są pielgrzymi zmierzający do Kailash Mansarovar, jednego z najważniejszych miejsc kultu w Tybecie. Góra Kajlas jest przez hinduistów uznawana za siedzibę boga Śiwy, a jezioro Mansarowar ma znaczenie religijne również dla innych tradycji.

Śmigłowce dostarczają pomoc

W najbardziej zniszczonych regionach trwa zakrojona na szeroką skalę akcja ratunkowa. Śmigłowce przeszukują trudno dostępne obszary, zabierają ocalałych i dostarczają namioty, żywność oraz inne środki pierwszej potrzeby. Część pomocy pochodzi z sąsiednich Indii. Do operacji skierowano ponad 5 tys. żołnierzy i funkcjonariuszy policji. Ich zadaniem jest odnajdywanie ocalałych oraz poszukiwanie ofiar.

Akcję utrudnia ukształtowanie terenu, zniszczona infrastruktura oraz ogromne ilości błota i gruzu. W wielu miejscach domy, samochody i drzewa zostały przykryte warstwą osadów sięgającą kilku metrów. W Nuwakot i Dhading bliscy zaginionych gromadzą się przed ośrodkiem szkoleniowym nepalskiej armii, który służy jako baza dla operacji ratunkowych prowadzonych z wykorzystaniem śmigłowców.

Do operacji skierowano ponad 5 tys. żołnierzy i funkcjonariuszy policji, fot. EPA/NEPAL ARMY / HANDOUT / PAP

Co wywołało katastrofę?

Pierwsze informacje sugerowały, że bezpośrednią przyczyną katastrofy mogło być trzęsienie ziemi. Późniejsze analizy wskazują jednak, że kluczową rolę odegrało zawalenie się części lodowca oraz osunięcie lodu i skał. Wstępna analiza zdjęć satelitarnych Planet Labs wykazała, że osuwisko lodu i skał wywołało potężną falę rumowiska w rzece Lhende, około 20 kilometrów na północny wschód od przejścia granicznego Rasuwagadhi.

W środę eksperci zwracali uwagę, że część lodowca znajdująca się na wysokości około 5200 metrów oderwała się i spadła ponad 1200 metrów niżej, uwalniając ogromną masę lodu, skał i osadów. Fala przemieszczała się następnie dolinami rzecznymi, powodując gwałtowne wezbrania.

Chińskie władze ostrzegają jednocześnie przed kolejnym zagrożeniem. W górze rzeki znajduje się nadal zablokowane jezioro, którego poziom i stabilność są monitorowane. Według CCTV może ono stanowić poważne zagrożenie dla prowadzonych działań ratunkowych i zwiększać ryzyko kolejnych zdarzeń. Chińskie Ministerstwo Zasobów Wodnych zwiększyło monitoring jeziora oraz ocenę jego bezpieczeństwa. Do pomocy skierowano dodatkowe zespoły ratownicze z Pekinu i Chengdu.

Zdjęcie przedstawia domy zalane szlamem w nepalskim dystrykcie Nuwakot, 27 sierpnia 2026 roku, fot. PRABIN RANABHAT / East News

Pomoc z zagranicy

Do Nepalu napływa pomoc międzynarodowa. Stany Zjednoczone poinformowały o wysłaniu doradcy ds. reagowania na katastrofy oraz przeznaczeniu 500 tys. dolarów na pomoc. Kanada monitoruje sytuację, a premier Mark Carney określił powodzie jako „absolutnie niszczycielskie”.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres przekazał, że zespoły Narodów Zjednoczonych i organizacje partnerskie wysyłają do Nepalu zaopatrzenie oraz personel mający wesprzeć dotknięte katastrofą społeczności.

Premier Australii Anthony Albanese podkreślał, że informacje napływające z regionu są nadal bardzo ograniczone.