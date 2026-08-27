Rosjanie boją się mobilizacji. Rekordowe zainteresowanie wynajmem mieszkań za granicą

RMF24

W ostatnich tygodniach Gruzja i Armenia notują gwałtowny wzrost popytu na długoterminowy wynajem mieszkań. Jak donoszą agenci nieruchomości, zainteresowanie ze strony Rosjan wzrosło nawet o 30 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem. Powodem są narastające obawy przed kolejną falą mobilizacji w Rosji, która może zostać ogłoszona po wrześniowych wyborach parlamentarnych.

Sierpień 2026 roku przyniósł nieoczekiwany boom na rynku wynajmu mieszkań w Gruzji i Armenii. Według danych niezależnych portali, liczba zapytań o długoterminowy najem w Tbilisi i Erywaniu wzrosła o 20-35 procent w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Chociaż część tego wzrostu przypisuje się czynnikom sezonowym, takim jak wakacje i zbliżający się początek roku szkolnego, coraz więcej Rosjan otwarcie przyznaje, że decyzja o wyjeździe jest podyktowana strachem przed możliwą mobilizacją wojskową.

Tbilisi i Erywań na celowniku Rosjan

Agenci nieruchomości w stolicach Gruzji i Armenii nie kryją zaskoczenia nagłym wzrostem zainteresowania. W Tbilisi popyt na mieszkania zaczął rosnąć już pod koniec lipca, osiągając obecnie poziom o 20-30 procent wyższy niż rok temu. W Erywaniu sytuacja jest jeszcze bardziej dynamiczna – tu wzrost wyniósł nawet 35 procent.

Rosjanie poszukują zarówno krótkoterminowych umów na kilka miesięcy, jak i długoterminowych najemców, chcąc zabezpieczyć się przed ewentualnym wzrostem cen w przypadku masowego napływu rodaków.

Mobilizacja czy plotki? Rosjanie nie chcą ryzykować

Organizacje wspierające rosyjskich emigrantów, takie jak Kowczeg, odnotowały w sierpniu rekordową liczbę zapytań dotyczących wyjazdu z kraju. W ciągu pierwszych 20 dni miesiąca liczba zgłoszeń była ponad sześciokrotnie wyższa niż w całym maju. Najczęściej pytano o warunki życia w Armenii, Gruzji, Serbii oraz państwach Ameryki Łacińskiej.

Obawy Rosjan podsycają doniesienia medialne i wypowiedzi światowych przywódców. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, powołując się na ukraiński wywiad, ostrzegł, że po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej Rosja może zmobilizować dodatkowe 300 tysięcy żołnierzy. Według jego prognoz, w 2027 roku liczba ta może wzrosnąć nawet do pół miliona. Mobilizacja miałaby objąć głównie odległe regiony kraju, omijając największe miasta. Kreml nie potwierdził tych informacji.

Dodatkowe zaniepokojenie budzą doniesienia zachodnich służb wywiadowczych, według których w Rosji prowadzone są szeroko zakrojone ćwiczenia administracji mające sprawdzić gotowość do ewentualnej mobilizacji. Choć decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, eksperci przewidują, że jeśli Kreml zdecyduje się na taki krok, stanie się to najprawdopodobniej właśnie po wrześniowych wyborach parlamentarnych.