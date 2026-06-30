RMF24

Od 1 lipca Rosja tymczasowo wstrzymuje ruch przez kolejowe przejścia graniczne z Finlandią, Estonią i Łotwą. Decyzja została opublikowana na oficjalnym portalu aktów prawnych. Nie podano przyczyn ani terminu zakończenia ograniczeń.

Zgodnie z decyzją rosyjskiego rządu, od 1 lipca 2026 roku wstrzymany zostaje ruch osób, pojazdów, towarów i ładunków przez wybrane kolejowe punkty graniczne.

Na granicy z Finlandią zamknięte zostaną przejścia: Wybor (obwód leningradzki), Wiertsylä i Lüttja (Karelia), Petersburg-Fiński oraz Swietogorsk (obwód leningradzki).

Na granicy z Estonią zamknięty zostanie punkt Peczory-Pskowskie (obwód pskowski), a na granicy z Łotwą – Pytalowo (obwód pskowski).

W oficjalnym komunikacie nie podano powodów tej decyzji ani przewidywanego czasu trwania ograniczeń. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zostało zobowiązane do poinformowania władz Finlandii, Estonii i Łotwy o wprowadzonych zmianach.

Decyzja o zamknięciu przejść granicznych pojawia się w okresie napięć na linii Rosja–państwa bałtyckie i Finlandia, jednak w oficjalnych dokumentach nie wskazano bezpośrednich przyczyn. Ograniczenia dotyczą wyłącznie ruchu kolejowego.