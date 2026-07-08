Rosja zaatakowała rakietami balistycznymi. Pożary w Kijowie

RMF24

W nocy z wtorku na środę Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi. W ukraińskiej stolicy wybuchły pożary - poinformowała agencja Interfax Ukraina, cytując burmistrza ukraińskiej stolicy Witalija Kliczko.

„Pozostańcie w schronach!”

Mieszkańcy Kijowa w nocy usłyszeli wybuchy, po czym ogłoszono alarm lotniczy.

Według burmistrza Witalija Kliczki w lewobrzeżnej części Kijowa w wyniku uderzenia rakiety zapaliły się magazyny. Z kolei w dzielnicy Świętoszyńskiej pożar wybuchł w budynku niemieszkalnym. Brak na razie doniesień na temat ewentualnych ofiar wśród ludzi.

„Wróg atakuje stolicę pociskami balistycznymi. Pozostańcie w schronach!”- zaapelował do mieszkańców we wpisie na Telegramie Witalij Kliczko.

Alarm lotniczy w wielu obwodach

Jak donoszą media, alarm lotniczy został ogłoszony tej nocy również w obwodach Winnickim, Dniepropietrowskim, Żytomierskim, Kijowskim, Kirowogradzkim, Odeskim, Połtawskim, Sumskim, Charkowskim, Czerkaskim i Czernihowskim.

Wieczorem we wtorek w wyniku uderzenia na Odessę rosyjskiej rakiety balistycznej z głowicą kasetową 9 osób zostało rannych. Zapalił się budynek na terenie zakładu produkcyjnego oraz spłonęło kilka samochodów - poinformował szef odeskiej obwodowej administracji wojskowej Ołeh Kiper.