RMF24

Rosyjskie wojska miały przejąć kontrolę nad Konstantynówką w obwodzie donieckim – poinformowały rosyjskie media państwowe, powołując się na oficjalne komunikaty Kremla. Według prezydenta Władimira Putina, zdobycie miasta ma być kluczowym etapem w dalszych działaniach militarnych na wschodzie Ukrainy.

Władimir Putin podczas wizyty w jednym z punktów dowodzenia rosyjskich wojsk miał usłyszeć raport o „wyzwoleniu” Konstantynówki. Prezydent Rosji podkreślił, że miasto jest ważnym węzłem logistycznym i jego przejęcie otwiera drogę do dalszych działań w Donieckiej Republice Ludowej.

Według rosyjskich źródeł, ukraińskie oddziały miały wycofać się z miasta, ponosząc przy tym znaczne straty.

Rosyjski Sztab Generalny przekazał, że ofensywa trwa na wszystkich kierunkach, a oddziały „Centrum” miały wejść do Dobropola i Annówki w tzw. Donieckiej Republice Ludowej. Z kolei grupy „Dniepr” znajdują się – według tych informacji – w odległości 9 kilometrów od Zaporoża. Rosyjskie wojska mają również poszerzać tzw. „pas bezpieczeństwa” w obwodach sumskim i charkowskim.

Znaczenie Konstantynówki

Konstantynówka leży na północy obwodu donieckiego, około 55 kilometrów od Doniecka. Miasto jest ważnym węzłem kolejowym, co czyniło je strategicznym punktem dla zaopatrzenia ukraińskich sił w regionie Kramatorska i Słowiańska.

Informacje o zdobyciu Konstantynówki pochodzą wyłącznie z rosyjskich źródeł państwowych. Do tej pory nie pojawiły się niezależne potwierdzenia tych doniesień ze strony ukraińskiej armii ani międzynarodowych obserwatorów.