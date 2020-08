Rosyjscy lekarze nie wyrażają zgody na transport Aleksieja Nawalnego na leczenie w Niemczech. Twierdzą, że jest on zbyt słaby. W nocy z Berlina wystartował samolot z ekipą medyków z Norymbergii. Rzeczniczka Nawalnego oskarża rosyjskich lekarzy, że ulegli presji Kremla. Twierdzi, że pozostawienie Nawalnego w Rosji stanowi dla niego "śmiertelne niebezpieczeństwo".

Aleksiej Nawalny w stanie ciężkim przebywa w szpitalu w Omsku / SERGEI CHIRIKOV / PAP/EPA

Niemiecka lotnicza karetka pogotowia o 3:00 w nocy wyleciała do Rosji po jednego z liderów tamtejszej opozycji Aleksieja Nawalnego. Mężczyzna z podejrzeniem zatrucia nieznaną substancją przebywa w szpitalu w Omsku na Syberii w stanie śpiączki. Jego rzeczniczka Kira Jarmysz twierdzi, że zatruł się substancją, dodaną mu do herbaty.

"Przypuszczamy, że Aleksiej został zatruty czymś domieszanym do herbaty. Tylko ją pił od rana. Lekarze mówią, że toksyny szybciej się przedostały poprzez gorący płyn" - napisała Jarmysz na Twitterze. Herbatę polityk wypił przed odlotem w kawiarni na lotnisku w Tomsku. W trakcie lotu Nawalny poczuł się źle. Jeden z pasażerów rejsu opublikował w internecie nagranie, na którym słychać głośny krzyk i jęk. Nawalny stracił przytomność. Samolot awaryjnie lądował na najbliższym lotnisku - w Omsku.

Lekarze od początku mówili, że walczą o życie pacjenta. Teraz nie zgadzają się na jego transport. Zapewniają, że robią wszystko, by uratować życie Nawalnego. Nadal nie są jednak w stanie określić, co mu dolega. Twierdzą, że nie mogą definitywnie stwierdzić, że został otruty. Zapowiadają, że wyniki badań będą znane za dwa dni.

Rzeczniczka rosyjskiego opozycjonisty Kira Jarmysz twierdzi natomiast, że pozostawienie Nawalnego zagraża jego życiu.

Aleksiej Nawalny - opozycjonista i bloger

Aleksiej Nawalny przed rokiem trafił do szpitala w Moskwie z objawami ostrej reakcji alergicznej. Przewieziono go wówczas do szpitala z aresztu, gdzie odbywał karę administracyjną. Wówczas polityk nie wykluczał, że został otruty.

44-letni Nawalny jest prawnikiem i działaczem opozycji, autorem popularnego w Rosji bloga. Założona przez niego Fundacja Walki z Korupcją regularnie publikuje materiały śledcze na temat nadużyć korupcyjnych w najwyższych kręgach rosyjskich władz.