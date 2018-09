"Rasizm dnia powszedniego" – tak niemieckie gazety nazywają historię, która rozegrała się w klinice dziecięcej w niemieckim Brandenburgu. Rodzice małego pacjenta zażądali od dyrekcji szpitala, by w sali chorych – gdzie przebywała ich pociecha - nie było dzieci obcokrajowców. Argumentowali, że cudzoziemcy "przywleką" choroby.

Zdj. ilustracyjne / Aneta Łuczkowska / RMF FM

Prasa nie ujawnia, kiedy konkretnie doszło do tej sytuacji, skąd pochodzili rodzice i na co chorowało ich dziecko. Wiadomo, że było to stosunkowo niedawno. Tak, doszło do takiej sytuacji - potwierdza szef kliniki Hans Kössel w rozmowie z "Berliner Zeitung".

Dziecko przebywało najpierw na oddziale intensywnej terapii, następnie trafiło na "normalny" oddział. To wtedy rodzice małego pacjenta zażądali, by w sali, gdzie leżała ich pociecha, nie było dzieci obcokrajowców.

Zatkało mnie. Potem przekazałem im w mocnych słowach, co myślę o ich wizycie - powiedział Kössel - Wyjaśniłem, że nie klasyfikujemy pacjentów w salach chorych według narodowości czy religii, ale według jednostki chorobowej.

Dyrektor kliniki twierdzi, że zarzucił matce chorego dziecka rasizm, na co ona miała odpowiedzieć, iż "cudzoziemcy przynoszą choroby".

Kössel zapewnia, że dla lekarzy i personelu medycznego szpitala nie ma znaczenia, z jakiego kraju pochodzą chore dzieci.

Jednak jak zauważa "Berliner Zeitung", dziecko roszczeniowych rodziców, po wypisaniu z oddziału intensywnej terapii, przebywało na oddziale w sali chorych samo.

Dyrekcja kliniki twierdzi, że w szpitalu nie było w tym czasie innych pacjentów spełniających podobne kryteria medyczne.

Rocznie w klinice w Brandenburgu nad Hawelą leczonych jest około 2500 małych pacjentów.



(j.)