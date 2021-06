Prezydent Rosji Władimir Putin na dorocznej telekonferencji z obywatelami wyraził nadzieję, że w przyszłości będzie mógł wskazać osobę godną tego, by stanąć na czele Rosji. Tłumaczył, że powinien "dać rekomendacje" pretendentom do urzędu prezydenta państwa.

Władimir Putin / SERGEI SAVOSTYANOV /SPUTNIK/ KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT / PAP/EPA

Moja odpowiedzialność polega na tym, by dać rekomendacje tym osobom, które będą pretendować do urzędu prezydenta. Tak dzieje się we wszystkich krajach świata - powiedział Putin.

Dodał następnie: Oczywiście, nadejdzie czas i - mam nadzieję - będę mógł powiedzieć, że taki czy inny człowiek, moim zdaniem, jest godzien tego, by stanąć na czele takiego wspaniałego kraju, jak nasza ojczyzna - Rosja.

Na środowej telekonferencji Putin zaznaczył, że "nie ma ludzi niezastąpionych".

Przekonywał także, że pierwszy prezydent Rosji Borys Jelcyn "nie przekazywał mu władzy" przed dwudziestu laty, a że został p.o. prezydenta zgodnie z prawem, jako ówczesny premier Rosji.

Putin poprze Jedną Rosję

Prezydent powiedział też, że ma zamiar poprzeć rządzącą partię Jedna Rosja w trakcie kampanii wyborczej przed wrześniowymi wyborami do Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu Rosji).

Byłem twórcą tej partii, więc popieram ją i mam zamiar ją poprzeć w trakcie kampanii wyborczej - powiedział Putin. Rosyjski prezydent formalnie nie należy do Jednej Rosji.

Gospodarz Kremla przekonywał także, że kończąca kadencję Duma Państwowa pracowała na dobrym poziomie, uwzględniając to, że deputowani obradowali w warunkach pandemii koronawirusa.

Wybory do Dumy odbędą się 19 września. Partia rządząca ma od dłuższego czasu niskie notowania. Putin wziął udział w jej niedawnym zjeździe i osobiście wskazał kandydatów na najwyższe miejsca na jej liście wyborczej. Wymienił m.in. ministrów obrony i spraw zagranicznych, Siergieja Szojgu i Siergieja Ławrowa.

Putin zaszczepiony Sputnikiem

Prezydent Rosji przyznał także, że został zaszczepiony przeciwko koronawirusowi preparatem Sputnik V.

Wyszedłem z założenia, że potrzebuję jak najdłuższej ochrony (przed koronawirusem) i podjąłem decyzję o zaszczepieniu się Sputnikiem V. Co więcej, nasze siły zbrojne są zaszczepione Sputnikiem V, a ja nadal jestem ich zwierzchnikiem - powiedział Putin.

Mówiąc o reakcji na szczepienie prezydent Rosji powiedział, że po drugiej dawce miał gorączkę, ale następnego dnia mu przeszło.