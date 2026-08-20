Psy zaczęły tracić wzrok. Popularna karma wycofana

Pierwsze sygnały o problemach pojawiły się już kilka miesięcy temu, jednak dopiero w ostatnich tygodniach liczba zgłoszeń gwałtownie wzrosła. Właściciele psów alarmowali, że ich pupile mają problemy z oczami - odnotowywali zaczerwienienie, wrażliwość na światło i ropienie oraz znaczne pogorszenie wzroku.
Problemy zdrowotne miała powodować karma marki Years.
Reakcja producenta i służb
Producent karmy natychmiast zareagował na doniesienia, ogłaszając dobrowolne wycofanie wszystkich partii produktu z rynku. Firma zapewnia, że współpracuje z weterynarzami i organami nadzoru, by ustalić przyczynę problemu.
„Bezpieczeństwo zwierząt jest dla nas priorytetem” - podkreślono w oficjalnym komunikacie.
Brytyjska Agencja ds. Standardów Żywności (FSA) rozpoczęła szczegółowe dochodzenie. Eksperci analizują skład karmy i sprawdzają, czy w procesie produkcji nie doszło do zanieczyszczenia lub błędów, które mogłyby prowadzić do tak poważnych skutków zdrowotnych u zwierząt.
Co powinni zrobić właściciele psów?
Służby apelują do wszystkich właścicieli, którzy kupili wycofaną karmę, by natychmiast zaprzestali jej podawania swoim pupilom. Zaleca się również kontakt z weterynarzem w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek niepokojących objawów, takich jak pogorszenie wzroku, apatia czy zmiany w zachowaniu psa.
Sprawa pod lupą ekspertów
Weterynarze i specjaliści ds. żywienia zwierząt podkreślają, że to jedna z najpoważniejszych afer dotyczących karmy dla zwierząt w ostatnich latach.
Wciąż nie wiadomo, co dokładnie spowodowało utratę wzroku u psów - czy była to obecność szkodliwych substancji, czy może długotrwały niedobór niezbędnych składników odżywczych.