Psy zaczęły tracić wzrok. Popularna karma wycofana

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W Wielkiej Brytanii firma Years wycofała ze sprzedaży swoją karmę dla psów. Ta decyzja nastąpiła po serii alarmujących zgłoszeń od właścicieli czworonogów. Zaczęli oni informować o przypadkach utraty wzroku u psów, które przez lata spożywały właśnie tę karmę - donosi „The Guardian”.

Karma miała przyczynić się do pogorszenia wzroku spożywających ją psów

Karma miała przyczynić się do pogorszenia wzroku spożywających ją psów / Shutterstock

Pierwsze sygnały o problemach pojawiły się już kilka miesięcy temu, jednak dopiero w ostatnich tygodniach liczba zgłoszeń gwałtownie wzrosła. Właściciele psów alarmowali, że ich pupile mają problemy z oczami - odnotowywali zaczerwienienie, wrażliwość na światło i ropienie oraz znaczne pogorszenie wzroku.

Problemy zdrowotne miała powodować karma marki Years.

Reakcja producenta i służb

Producent karmy natychmiast zareagował na doniesienia, ogłaszając dobrowolne wycofanie wszystkich partii produktu z rynku. Firma zapewnia, że współpracuje z weterynarzami i organami nadzoru, by ustalić przyczynę problemu.

„Bezpieczeństwo zwierząt jest dla nas priorytetem” - podkreślono w oficjalnym komunikacie.

Brytyjska Agencja ds. Standardów Żywności (FSA) rozpoczęła szczegółowe dochodzenie. Eksperci analizują skład karmy i sprawdzają, czy w procesie produkcji nie doszło do zanieczyszczenia lub błędów, które mogłyby prowadzić do tak poważnych skutków zdrowotnych u zwierząt.

Co powinni zrobić właściciele psów?

Służby apelują do wszystkich właścicieli, którzy kupili wycofaną karmę, by natychmiast zaprzestali jej podawania swoim pupilom. Zaleca się również kontakt z weterynarzem w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek niepokojących objawów, takich jak pogorszenie wzroku, apatia czy zmiany w zachowaniu psa.

Sprawa pod lupą ekspertów

Weterynarze i specjaliści ds. żywienia zwierząt podkreślają, że to jedna z najpoważniejszych afer dotyczących karmy dla zwierząt w ostatnich latach.

Wciąż nie wiadomo, co dokładnie spowodowało utratę wzroku u psów - czy była to obecność szkodliwych substancji, czy może długotrwały niedobór niezbędnych składników odżywczych.