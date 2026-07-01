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Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że w środę spotka się z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Głównym tematem rozmów będzie przekształcenie obecności wojsk USA w Polsce z rotacyjnej na stałą. Tymczasem Charge d'affaires ambasady RP w Waszyngtonie Bogdan Klich spotkał się z doradcą Departamentu Stanu USA Danem Hollerem, by rozmawiać o obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

W rozmowie z Polsat News Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, potwierdził spotkanie z Marco Rubio w Waszyngtonie. Jak zaznaczył, rozmowy dotyczące stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce są zaawansowane, a strona amerykańska wykazuje dużą otwartość na przekształcenie obecności z rotacyjnej na stałą.

Politycznie my nad tym pracujemy, aby ta zgoda została wypracowana, natomiast w sensie praktycznym, wykonawczym, musi to już wykonać szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz – powiedział Przydacz.

Prezydencki minister podkreślił, że przyjęcie amerykańskich żołnierzy na stałe wymaga stworzenia odpowiedniej infrastruktury oraz zawarcia konkretnych porozumień prawnych. Przydacz wyraził nadzieję, że MON podejmie niezbędne działania w tym zakresie.

Podczas rozmów z Rubio mają być poruszane także kwestie bezpieczeństwa w regionie, w kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie, sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz obecności Polski na szczytach G20.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował wcześniej, że uzyskał pozytywną odpowiedź od szefa Pentagonu na propozycję utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. W Pentagonie trwa obecnie przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji.

Polska oczekuje szybkiej realizacji decyzji o wysłaniu dodatkowych wojsk USA

W poniedziałek Bogdan Klich, szef polskiej placówki w Waszyngtonie, spotkał się z Danem Hollerem, czołowym doradcą szefa amerykańskiej dyplomacji. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim realizacji decyzji o zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Klich wyraził wdzięczność za ogłoszoną przez prezydenta Trumpa decyzję i podkreślił, że Polska jest gotowa na stały pobyt wojsk USA.

Jak zaznaczył Klich, ambasada oraz polski rząd prowadzą działania na wszystkich szczeblach – od Białego Domu po Kongres – by przyspieszyć realizację amerykańskich deklaracji.

Mimo majowej deklaracji prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5 tys. żołnierzy, wciąż nie wiadomo, jak decyzja ta zostanie zrealizowana. Pentagon wstrzymał w maju rotację brygady pancernej do Polski i nie przywrócił jej do tej pory.