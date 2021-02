Były trener amerykańskiej kadry olimpijskiej gimnastyczek popełnił samobójstwo. John Geddert został oskarżony o handel ludźmi i napaść na tle seksualnym. Zarzuty były związane ze skandalem, jaki wstrząsnął tym sportem w USA.

John Geddert na zdjęciu z 2011 roku / KIMIMASA MAYAMA / PAP/EPA

63-letni John Geddert nie żyje - popełnił samobójstwo.

"Moje biuro zostało powiadomione, że ciało Johna Gedderta, który odebrał sobie życie, znaleziono późnym popołudniem. To tragiczne zakończenie tragicznej historii dla wszystkich zaangażowanych w nią osób" - podkreśliła w oświadczeniu prokurator generalna stanu Michigan Dana Nessel.

Geddert został oskarżony o 20 przypadków handlu ludźmi, jeden przypadek napaści seksualnej pierwszego stopnia, jeden przypadek napaści na tle seksualnym drugiego stopnia, działalność przestępczą oraz okłamanie funkcjonariusza policji.

Mężczyzna prowadził ekipę amerykańskich gimnastyczek podczas igrzysk w Londynie, gdy w wieloboju drużynowym zdobyły one złoto. Był też właścicielem klubu Twistars USA, który mieścił się w okolicy miasta Lansing. Ćwiczyli tam czołowi zawodnicy.

"Zarzuty dotyczą wielu aktów przemocy werbalnej, fizycznej i seksualnej popełnianych przez oskarżonego w stosunku do wielu młodych kobiet" - zaznaczyła Nessel.

Szkoleniowiec został zawieszony przez amerykańską federację gimnastyczną w styczniu 2018 roku.

Wcześniej skazany na dwa wyroki od 40 do 125 lat i od 40 do 175 lat więzienia za molestowanie młodych gimnastyczek został były lekarz amerykańskiej kadry Larrym Nassarem. Odsiaduje on również 60-letni wyrok federalny za pornografię dziecięcą.