Przez lata lądowały tam samoloty. Teraz powstaje największy taki park w Europie

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Dawne pasy startowe zamienią się w gigantyczną, zieloną oazę tuż nad brzegiem morza. Na południu Europy ruszyła budowa Ellinikon Park – największego nadmorskiego parku miejskiego na kontynencie. Ten ekologiczny kolos, większy od londyńskiego Hyde Parku, zaoferuje zmęczonym upałami turystom i mieszkańcom Aten specjalne trasy chłodniejsze o 4 stopnie niż reszta miasta.

Od ryków silników do szumu drzew. Niezwykła metamorfoza lotniska

Ellinikon Park to przedsięwzięcie, o który już teraz jest głośno wśród urbanistów i ekologów – pisze portal Euronews. Na terenie o powierzchni 200 hektarów – czyli aż 2 milionów metrów kwadratowych – powstaje przestrzeń, która ma stać się zielonym sercem ateńskiej riwiery. Inwestycja zakłada posadzenie ponad 30 tysięcy drzew i aż 3 milionów krzewów, co sprawi, że aż 70 procent powierzchni parku pokryje roślinność.

Lokalizacja parku nie jest przypadkowa – to dawny port lotniczy Elliniko, który został zamknięty w 2001 roku. Oficjalne otwarcie parku dla zwiedzających zaplanowano na początku 2027 roku, a pełna infrastruktura ma być gotowa do 2030 roku.

Jak przetrwać upały? Inteligentny system wygra z suszą

Jednym z kluczowych elementów projektu jest inteligentne zarządzanie wodą, które pozwoli parkowi przetrwać nawet najcięższe fale upałów. W parku powstaje nowoczesna oczyszczalnia ścieków, zdolna produkować do 7 tysięcy metrów sześciennych oczyszczonej wody dziennie. Woda ta będzie wykorzystywana przede wszystkim do nawadniania roślin.

To największy miejski park w Polsce. Aż trudno uwierzyć, że powstał na śląskich hałdach Prawie 535 hektarów powierzchni, ponad milion drzew i unikalne atrakcje na skalę europejską. Park Śląski w Chorzowie to absolutny fenomen, który rozmiarem zawstydza najsłynniejsze miejskie ogrody świata. Jak z powojennego, zniszczonego przemysłem…

Dodatkowo zaplanowano zbiornik magazynowy o pojemności 10 tysięcy metrów sześciennych, a całość ma wspierać inteligentny system nawadniania, który – dzięki czujnikom pogodowym i glebowym – dostosuje ilość wody do realnych potrzeb flory. Według szacunków takie rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić nawet 90 procent wody w porównaniu z tradycyjnymi metodami.

Oaza chłodu w środku lata. Trasy zimniejsze o 4 stopnie

Projektanci Ellinikon Parku położyli szczególny nacisk na zapewnienie komfortu termicznego spacerujących. W parku powstanie sieć tzw. „chłodnych tras”, na których temperatura ma być nawet o cztery stopnie Celsjusza niższa niż na otaczających je asfaltowych powierzchniach miasta.

Roślinność została dobrana tak, by wspierać naturalne chłodzenie, a elementy wodne – kanały, kurtyny wodne i płytkie baseny – dodatkowo obniżą temperaturę otoczenia przez parowanie.

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Większy niż Hyde Park. Europa rzuca wyzwanie Nowemu Jorkowi

Ellinikon Park, zajmując 200 hektarów, stanie się największym nadmorskim parkiem miejskim Europy. Dla porównania – jest o 40 procent większy od słynnego londyńskiego Hyde Parku i niemal dorównuje rozległemu Tiergarten w Berlinie. To siedem razy więcej niż powierzchnia Parc du Cinquantenaire w Brukseli. Chociaż nowojorski Central Park jest większy (341 hektarów), Ellinikon śmiało może konkurować z nim pod względem nowoczesnych rozwiązań ekologicznych i innowacyjności.

Tym, co szczególnie wyróżnia Ellinikon Park, jest jego nadmorski charakter – park będzie miał bezpośredni dostęp do dwukilometrowej linii brzegowej, co jest rzadkością wśród największych europejskich parków miejskich.