Przesyłki z nieznaną substancją trafiły do biur kongresmenów USA. FBI wszczyna śledztwo

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FBI prowadzi intensywne śledztwo w sprawie serii podejrzanych przesyłek, które trafiły do biur kongresmenów oraz urzędników wyborczych w całych Stanach Zjednoczonych. Tajemnicze listy zawierały nieznane substancje. Ich pojawienie się wywołało ewakuacje i wzmożone środki bezpieczeństwa na niespełna trzy tygodnie przed wyborami do Kongresu.

Przesyłki dotarły w ostatnich dniach do biur kongresmenów oraz urzędników odpowiedzialnych za organizację wyborów w różnych częściach kraju.

FBI i Służba Inspekcji Pocztowej Stanów Zjednoczonych (U.S. Postal Inspection Service) prowadzą dochodzenie w sprawie serii podejrzanych przesyłek wysłanych na różne adresy w całym kraju, w tym do biur Sekretarzy Stanu i powiązanych z nimi biur związanych z wyborami. Niektóre z listów zawierały nieznaną substancję - poinformował rzecznik Federalnego Biura Śledczego,

Śledztwo jest prowadzone we współpracy z innymi służbami federalnymi, które próbują ustalić tożsamość nadawców. Policja Kapitolu już wcześniej informowała o wszczęciu dochodzenia, gdyż przesyłki trafiły zarówno do biur w Waszyngtonie, jak i w innych stanach.

Ewakuacje i wzmożone środki bezpieczeństwa

Według doniesień Associated Press, w tym tygodniu doszło do ewakuacji biur wyborczych w Luizjanie i Oklahomie po otrzymaniu listów zawierających substancję w proszku. Sekretarz stanu Ohio przekazał, że poczta przechwyciła przesyłkę z białym proszkiem, która była adresowana do jego biura. Podobne incydenty zgłoszono w wielu innych stanach.

Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących rodzaju substancji znalezionych w przesyłkach ani potencjalnych motywów sprawców.

Stanowcza reakcja organizacji wyborczych

Narodowe Stowarzyszenie Sekretarzy Stanu oraz Krajowe Stowarzyszenie Stanowych Dyrektorów ds. Wyborów wydały wspólne oświadczenie, w którym stanowczo potępiły groźby wobec personelu wyborczego. „Osoby zarządzające naszymi wyborami nigdy nie powinny obawiać się o swoje bezpieczeństwo podczas wykonywania swoich podstawowych obowiązków” – podkreślono w komunikacie.

Tajemnicze przesyłki pojawiły się na niespełna trzy tygodnie przed wyborami połówkowymi do Kongresu i władz niektórych stanów. To nie pierwszy tego typu incydent – w 2023 roku biura związane z organizacją wyborów również otrzymały przesyłki zawierające fentanyl.