Sześć przesyłek zawierających ładunki wybuchowe, które w ostatnich dniach trafiły do instytucji politycznych i gospodarczych w Hiszpanii, ma związek z wyjazdem hiszpańskich ekspertów na Ukrainę w celu zbadania zbrodni wojennych popełnionych tam przez rosyjskie wojska - wynika ze śledztwa, na którego ustalenia w powołuje się dziennik "La Razon".

Przesyłka, która nadeszła w piątek do ambasady Ukrainy w Madrycie, nie zawierała materiałów wybuchowych ani zapalających, jak ta otrzymana w środę, lecz zmiażdżone oko zwierzęce / SERGIO PEREZ / PAP/EPA

Według śledczych podejrzane przesyłki miały zbiec się w czasie z wyjazdem na Ukrainę hiszpańskich funkcjonariuszy z tzw. Policyjnej Ekipy Wsparcia (EPA). Jak podało MSW Hiszpanii, w grupie 11 osób, które udały się na Ukrainę, są pracownicy policji krajowej (Policia Nacional) oraz żandarmerii (Guardia Civil).

Jak pisze "La Razon", z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że za wysyłką stoi prawdopodobnie jedna osoba "działająca w pojedynkę" - tzw. samotny wilk, prawdopodobnie niepowiązany z żadną organizacją przestępczą. Dodają jednak, że osoba ta jest bardzo dobrze przeszkolona.



Ponadto ustalono, że ładunki wybuchowe, jakie znaleziono w brązowych kopertach, były domowej roboty, a pismo na kopertach należy do jednej osoby.



Pierwsza przesyłka została wysłana do siedziby premiera Hiszpanii 24 listopada. W środę 30 listopada podobna przesyłka trafiła do ambasady Ukrainy w Madrycie, gdzie podczas otwierania koperty lekko ranny został jeden z pracowników placówki.



