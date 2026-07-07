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Zamiast serwisu informacyjnego komunikat. „Media publiczne nie mogą kłamać”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 lipca (17:42)

We wtorek widzowie węgierskiego kanału informacyjnego M1 zamiast zwykłego programu zobaczyli na ekranie zaskakujący komunikat. Nowe tymczasowe władze publicznego nadawcy ogłosiły zawieszenie serwisu informacyjnego i przeprosiły za lata dezinformacji. To początek szeroko zakrojonych zmian w węgierskich mediach publicznych.

Zamiast serwisu informacyjnego komunikat. „Media publiczne nie mogą kłamać”
Siedziba MTVA w Budapeszcie /Shutterstock
  • Węgierski kanał informacyjny M1 zawiesił nadawanie serwisu informacyjnego.
  • Zamiast programu na ekranie widnieje komunikat, w którym przeproszono za lata dezinformacji.
  • Co dalej z mediami publicznymi na Węgrzech?
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Węgierski kanał informacyjny M1, należący do telewizji publicznej, niespodziewanie przerwał we wtorek nadawanie. Zamiast codziennej ramówki, widzowie zobaczyli na ekranie komunikat: „Media publiczne nie mogą kłamać. Przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Media państwowe przechodzą obecnie reorganizację, aby w przyszłości mogły być niezależne i wiarygodne. Serwis informacyjny zostaje tymczasowo zawieszony. Prosimy o cierpliwość”.

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Do sprawy odniósł się także premier Węgier Peter Magyar. „Historyczny dzień. Dziś propaganda nadawana w węgierskich mediach publicznych dobiegła wreszcie końca. Kłamali nocą. Kłamali dniem. Kłamali na każdym kanale. To koniec” – napisał na platformie X.

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Nowe kierownictwo wkracza do akcji

Za decyzją o zawieszeniu emisji stoją nowe tymczasowe władze holdingu MTVA, który nadzoruje węgierskie media publiczne. Nowo mianowany prezes Andras Horvath pojawił się we wtorek w siedzibie nadawcy wraz z nowym zespołem zarządzającym. Według doniesień medialnych, natychmiastowo zawieszono w obowiązkach kilku pracowników, w tym osoby na stanowiskach kierowniczych.

Tymczasowe kierownictwo MTVA otrzymało zadanie przeprowadzenia kompleksowego przeglądu działalności mediów publicznych, wdrożenia zmian organizacyjnych oraz zakończenia działań propagandowych. Celem jest przekształcenie węgierskich mediów publicznych w „wiarygodną, obiektywną i niezależną instytucję”.

Jak poinformowano w oficjalnym oświadczeniu MTVA, tymczasowe władze będą nadzorować okres przejściowy. Po jego zakończeniu kierownictwo instytucji zostanie wyłonione w drodze otwartej rekrutacji, poprzedzonej konsultacjami eksperckimi i społecznymi.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Węgry media publiczne

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