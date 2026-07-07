Zamiast serwisu informacyjnego komunikat. „Media publiczne nie mogą kłamać”

RMF24

We wtorek widzowie węgierskiego kanału informacyjnego M1 zamiast zwykłego programu zobaczyli na ekranie zaskakujący komunikat. Nowe tymczasowe władze publicznego nadawcy ogłosiły zawieszenie serwisu informacyjnego i przeprosiły za lata dezinformacji. To początek szeroko zakrojonych zmian w węgierskich mediach publicznych.

Węgierski kanał informacyjny M1, należący do telewizji publicznej, niespodziewanie przerwał we wtorek nadawanie. Zamiast codziennej ramówki, widzowie zobaczyli na ekranie komunikat: „Media publiczne nie mogą kłamać. Przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Media państwowe przechodzą obecnie reorganizację, aby w przyszłości mogły być niezależne i wiarygodne. Serwis informacyjny zostaje tymczasowo zawieszony. Prosimy o cierpliwość”.

Do sprawy odniósł się także premier Węgier Peter Magyar. „Historyczny dzień. Dziś propaganda nadawana w węgierskich mediach publicznych dobiegła wreszcie końca. Kłamali nocą. Kłamali dniem. Kłamali na każdym kanale. To koniec” – napisał na platformie X.

Nowe kierownictwo wkracza do akcji

Za decyzją o zawieszeniu emisji stoją nowe tymczasowe władze holdingu MTVA, który nadzoruje węgierskie media publiczne. Nowo mianowany prezes Andras Horvath pojawił się we wtorek w siedzibie nadawcy wraz z nowym zespołem zarządzającym. Według doniesień medialnych, natychmiastowo zawieszono w obowiązkach kilku pracowników, w tym osoby na stanowiskach kierowniczych.

Tymczasowe kierownictwo MTVA otrzymało zadanie przeprowadzenia kompleksowego przeglądu działalności mediów publicznych, wdrożenia zmian organizacyjnych oraz zakończenia działań propagandowych. Celem jest przekształcenie węgierskich mediów publicznych w „wiarygodną, obiektywną i niezależną instytucję”.

Jak poinformowano w oficjalnym oświadczeniu MTVA, tymczasowe władze będą nadzorować okres przejściowy. Po jego zakończeniu kierownictwo instytucji zostanie wyłonione w drodze otwartej rekrutacji, poprzedzonej konsultacjami eksperckimi i społecznymi.