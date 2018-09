​Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą w niedzielę wieczorem lokalnego czasu przylecieli do Nowego Jorku. Podczas trzydniowej wizyty w USA prezydent m.in. będzie uczestniczył w debacie generalnej 73. sesji Zgromadzenia ONZ oraz w posiedzeniu RB ONZ. W poniedziałek w Nowym Jorku Andrzej Duda weźmie udział w otwarciu Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz spotka się ze środowiskami gospodarczymi. Planowane jest tam wystąpienie prezydenta.

Po południu para prezydencka będzie uczestniczyć w uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wieczorem w poniedziałek prezydent i pierwsza dama wezmą udział w przyjęciu wydanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych dla uczestników Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

We wtorek prezydent Duda będzie uczestniczył w rozpoczęciu debaty generalnej 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz w spotkaniu wysokiego szczebla ws. przyjęcia deklaracji "Action for Peacekeeping" pod przewodnictwem sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa.



W środę rano prezydent weźmie udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, któremu będzie przewodniczył prezydent USA Donald Trump. Posiedzenie ma być poświęcone nierozprzestrzenianiu broni atomowej oraz programowi atomowemu Iranu, zawieszonemu w związku z umową z 2015 r.



Andrzej Duda weźmie też udział w spotkaniu liderów dotyczącym 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu (COP24). Spotka się także z sekretarzem generalnym ONZ.



W środę planowane jest wystąpienie prezydenta Dudy w debacie generalnej 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, po nim głowa państwa ma się spotkać z przedstawicielami mediów.



Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że tematem przewodnim wystąpienia Andrzeja Dudy na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ będzie "wizja pozytywnego multilateralizmu związanego z budowaniem realnej wspólnoty międzynarodowej opartej na suwerennej równości państw".

Polska przeciwstawia go multilateralizmowi negatywnemu, który polega na koncercie mocarstw i opiera się na dążeniu przez niektóre kraje do decydowania o losie innych bez ich udziału i w imię własnych egoistycznych interesów kosztem bezpieczeństwa pozostałych. Z tendencjami w kierunku tworzenia negatywnego multilateralizmu mamy do czynienia i w samej Europie i w stosunkach globalnych - podkreślił prezydencki minister.



Szczerski zaznaczył, że wizyta w Nowym Jorku będzie okazją do kolejnego spotkania prezydentów Polski i USA. Jak mówił, obaj przywódcy wezmą udział w debacie Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconej nieproliferacji broni masowego rażenia, której przewodniczył będzie amerykański przywódca.



Polska para prezydencka będzie też gościć na tradycyjnym przyjęciu dla głów państw, które prezydent USA wydaje przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia - zaznaczył szef gabinetu prezydenta.



Drugim tematem uczestnictwa Andrzeja Dudy w obradach ONZ będą kwestie klimatyczne w związku z przygotowaniami do konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach w grudniu br. Prezydent weźmie również udział w spotkaniu zorganizowanemu z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ poświęconemu zagadnieniu zmian klimatycznych.



Szczerski przypomniał, że na początku grudnia br. Polska obejmie przywództwo w procesie globalnych negocjacji klimatycznych podczas 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i zorganizuje szczyt COP24 w Katowicach.



Ma on szansę stać się jednym z kamieni milowych globalnych negocjacji klimatycznych. Głównym jego celem, a zarazem priorytetem polskiej Prezydencji COP, jest finalizacja programu prac Porozumienia paryskiego - zaznaczył prezydencki minister.



Trzecim zagadnieniem, które podejmie prezydent, będzie przyszłość misji pokojowych ONZ. Andrzej Duda weźmie udział w spotkaniu pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego poświęconym sposobom poprawy efektywności i bezpieczeństwa misji pokojowych ONZ.



Jak zaznaczył Szczerski, Polska podpisała nową Deklarację Wspólnych Zobowiązań ws. Operacji Pokojowych i aktywnie zabiega o powrót do zwiększonego udziału w tych działaniach. Podkreślił, że "ze względu na nasze doświadczenie udziału w misjach bliskowschodnich szczególnie zależy nam na powrocie w ten właśnie rejon".



Na początku sierpnia 2018 r. zgłosiliśmy w Sekretariacie ONZ nasze zainteresowanie zaangażowaniem w misję UNDOF (misji Sił Narodów Zjednoczonych ds. Nadzoru Rozdzielenia Wojsk na Wzgórzach Golan) - podkreślił prezydencki minister. Jak dodał, we wrześniu Polska złożyła notę i zarejestrowała zgłoszenie w systemie generacji sił.



Nasz powrót do szeregów tej misji stanowiłby sukces zarówno dla Polski jak i ONZ. Polska zadeklarowała również udział siedmiu policjantów w misji UNMISS w Sudanie Południowym. Obecnie trwają przygotowania do ich wyjazdu w rejon misji. Mamy nadzieję na ich możliwie jak najszybszy wyjazd, najpóźniej na początku 2019 roku - podkreślił.



W kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ zaplanowane są rozmowy dwustronne z przywódcami innych państw oraz spotkanie z Sekretarzem Generalnym ONZ.



Para prezydencka weźmie udział w inauguracji wystawy o Marszałku Józefie Piłsudskim i spotkaniu organizowanym przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku dla uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

