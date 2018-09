​Czechy nie widzą powodu, by zajmować się kwestią reparacji wojennych - powiedział w piątek w Berlinie prezydent tego państwa Milosz Zeman pytany przez prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera o stanowisko Pragi w tej kwestii.

Milosz Zeman / Martin Divisek / PAP/EPA

Przeszłość powinniśmy zostawić historykom - dodał czeski prezydent, cytowany przez CTK.

Jak pisze ta agencja, Zeman odpowiadał na pytanie Steinmeiera o "czeskie stanowisko dotyczące reparacji wojennych, o których mówi Polska".



Do wypowiedzi Zemana doszło na zakończenie jego trzydniowej wizyty w Niemczech.



W Polsce sprawa reparacji pojawiła się na konwencji Zjednoczonej Prawicy w lipcu 2017 roku, kiedy prezes PiS Jarosław Kaczyński wyraził opinię, że Polska nigdy nie otrzymała odszkodowania za gigantyczne szkody wojenne, których "tak naprawdę nie odrobiliśmy do dziś".



W styczniu szef MSZ Jacek Czaputowicz oświadczył w Berlinie, że Polska chce, by dyskusja o reperacjach była prowadzona na poziomie ekspertów. Jak zastrzegł, na tym etapie nie jest to kwestia, która stanowi balast w stosunkach między rządami w Berlinie i Warszawie.



wywiadzie na początku września dla "Spiegla" szef polskiej dyplomacji stwierdził, że istnieją różnice między reparacjami za drugą wojnę światową dla Polski i dla państw Zachodu. Przyznał, że między Warszawą a Berlinem istnieją różnice prawne w kwestii odszkodowań wojennych

Odpowiadając na pytanie o konkretną sumę, Czaputowicz ocenił, że wskazywanie jej "byłoby przedwczesne".

(ph)