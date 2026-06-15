Dzień Ojca to świetna okazja, by podarować tacie coś więcej niż tylko upominek - warto postawić na nowoczesne urządzenie, które realnie ułatwi codzienne obowiązki i jednocześnie dostarczy rozrywki. Praktyczny gadżet może stać się jego ulubionym towarzyszem każdego dnia.

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iPad 11

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+ Niezwykle jasny wyświetlacz Liquid Retina oferujący kinową jakość obrazu podczas oglądania filmów

+ Wydajny procesor A16 Bionic gwarantujący błyskawiczne działanie wymagających aplikacji biurowych

+ Smukła i lekka konstrukcja - 477 g

Tablet Apple iPad 11 to zaawansowane narzędzie multimedialne, które z powodzeniem sprawdzi się jako mobilne centrum rozrywki oraz cyfrowy notes dla każdego wymagającego taty. Jedenastocalowy ekran z technologią True Tone automatycznie dopasowuje temperaturę barwową do otoczenia, co zdecydowanie zmniejsza zmęczenie wzroku podczas wieczornej lektury prasy lub e-booków. Urządzenie zostało wyposażone w nowoczesny port USB typu C, który pozwala na bezproblemowe podłączanie chociażby zewnętrznych dysków pamięci.

Sprawdź ten prezent na Dzień Taty!

Sony PlayStation 5 Slim

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+ Innowacyjny napęd Blu-ray pozwalający na odtwarzanie filmów i gier z fizycznych nośników płytowych

+ Ultraszybki dysk półprzewodnikowy SSD skracający czas ładowania wirtualnych światów

+ Kontroler DualSense z zaawansowanymi efektami dotykowymi potęgującymi realizm rozgrywki

Konsola Sony PlayStation 5 Slim to wspaniały prezent dla taty, który po ciężkim dniu pracy pragnie zanurzyć się w fascynującym świecie interaktywnej rozrywki. Pomniejszona konstrukcja urządzenia pozwala na znacznie łatwiejszą aranżację przestrzeni pod telewizorem, zachowując przy tym pełną moc obliczeniową flagowego systemu do gier. Maszyna generuje obraz w natywnej rozdzielczości 4K z płynnością dochodzącą do stu dwudziestu klatek na sekundę, co zapewnia niespotykaną ostrość ruchomych obiektów.

Zobacz, dlaczego to świetny wybór dla Twojego Taty!

Xiaomi 17 Ultra 5G

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+ Duża przestrzeń na pliki mieszcząca tysiące nagrań wideo w najwyższej rozdzielczości

+ Profesjonalny system optyczny opracowany z myślą o miłośnikach zaawansowanej fotografii mobilnej

+ Akumulator o dużej pojemności 6000 mAh oferuje kilkanaście godzin pracy podczas komunikacji i rozrywki

Smartfon Xiaomi 17 Ultra to szczytowe osiągnięcie inżynierii mobilnej, dedykowane użytkownikom, którzy potrzebują bezkompromisowej wydajności w każdej sekundzie działania. Urządzenie imponuje dużą ilością pamięci operacyjnej, co pozwala na jednoczesne uruchomienie kilkunastu procesów bez spowolnienia systemu. Główny sensor fotograficzny o gigantycznej matrycy pochłania niespotykane ilości światła, umożliwiając wykonywanie ostrych zdjęć nocnych w trudnych warunkach oświetleniowych bez użycia statywu.

Wybierz prezent, który Tata pokocha!

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Huawei Watch GT 6 Pro Active 46mm

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+ Tytanowa koperta połączona z szafirowym szkłem dla maksymalnej odporności mechanicznej

+ Ponadprzeciętny czas pracy na baterii - do 21 dni pracy

+ Zaawansowane profile sportowe z dedykowanymi mapami pól golfowych z całego świata

Męski smartwatch Huawei Watch GT 6 Pro Active o średnicy czterdziestu sześciu milimetrów to idealne połączenie tradycyjnego rzemiosła zegarmistrzowskiego z najnowocześniejszymi funkcjami cyfrowymi. Urządzenie zostało zaprojektowane dla ojców, którzy aktywnie dbają o zdrowie i potrzebują stałego monitoringu parametrów życiowych takich jak natlenienie krwi czy poziom stresu. Wielokanałowy sensor optyczny precyzyjnie mierzy tętno podczas treningów kardio, a inteligentne algorytmy analizują jakość snu głębokiego, oferując wskazówki poprawiające regenerację organizmu.

Kup teraz i podaruj Tacie coś naprawdę praktycznego!

Huawei Watch Fit 5 Pro Czarny

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+ Analiza zapisu EKG i fali tętna

+ Długi czas pracy na jednym ładowaniu - do 10 dni

+ Obsługa ponad 100 trybów sportowych

Smartwatch Huawei Watch Fit 5 Pro to nowoczesne, lekkie urządzenie stworzone z myślą o aktywnych użytkownikach, które wyróżnia się smukłą konstrukcją i wygodnym, prostokątnym wyświetlaczem. Model ten oferuje niezwykle jasny i czytelny ekran AMOLED, dzięki czemu wszystkie informacje pozostają dobrze widoczne nawet w pełnym słońcu - idealnie sprawdzi się podczas spacerów, treningów na świeżym powietrzu czy podróży. Zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia pozwalają na bieżąco kontrolować najważniejsze parametry organizmu, takie jak tętno, poziom natlenienia krwi czy jakość snu. Dodatkowo bogaty zestaw trybów sportowych oraz precyzyjne śledzenie aktywności sprawiają, że zegarek będzie świetnym wsparciem w codziennym dbaniu o kondycję i zdrowy styl życia.

Zamów już dziś i spraw radość swojemu Tacie!