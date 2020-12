Proszę, trzymaj się z dala od Unii Europejskiej i Europy - napisał na Twitterze premier Słowenii Janez Jansza, odpowiadając na tweeta finansisty George'a Sorosa w sprawie porozumienia UE dotyczącego budżetu.

Proszę, trzymaj się z dala od UE i Europy. Twoje brudne pieniądze dla tzw. NGO to największe źródło konfliktów na kontynencie, które niszczy zaufanie wśród ludzi i demokracji - napisał premier Słowenii.

Już wystarczy brexit. UE potrzebuje odbudowy i stabilności. Kanclerz (Niemiec Angela) Merkel zrobiła dobrą robotę - dodał.

W ten sposób Jansza odpowiedział na tweeta Sorosa, w którym miliarder ocenił, że "Węgry i Polska bezczelnie zagrażają fundamentalnym wartościom UE". Kompromis w sprawie budżetu, który UE osiągnęła z tymi dwoma krajami, odzwierciedla mylną wiarę w to, że to zagrożenie można wyeliminować myśleniem życzeniowym - stwierdził Soros na Twitterze zamieszczając link do tekstu swojego autorstwa na łamach portalu Project Syndicate, którego jest sponsorem.

W tekście finansista wyraża opinię, że "kanclerz Angela Merkel poddała się szantażowi Polski i Węgier, a zawarty w Brukseli kompromis w sprawie praworządności jest najgorszym z możliwych".

Jansza od wielu lat atakuje Sorosa i oskarża go o przeróżne działania. W 2018 roku twierdził, że organizacje, które otrzymują dotacje z funduszy Sorosa "celowo atakują, próbują rozbić naród, rodzinę, własność prywatną i prywatną edukację". Twierdził, że w wielu krajach trwa "otwarta walka" z finansistą.