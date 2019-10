W Brukseli rozpoczęło się posiedzenie unijnych komisarzy, którzy mają zdecydować o wysłaniu skargi przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli / Wojciech Olkuśnik / PAP

Chodzi o tak zwane dyscyplinarki wobec sędziów. To inicjatywa obecnego komisarza ds. praworządności Fransa Timmermansa. Wszystko wskazuje na to, że kolegium komisarzy podejmie decyzję ws. skargi, chociaż - jak się dowiedziała dziennikarka RMF FM z polskich źródeł dyplomatycznych - na spotkaniu przygotowawczym zastrzeżenia zgłosił gabinet niemieckiego chadeka komisarza ds. budżetu Günthera Oettingera. Chodzi o to, żeby nie ruszać z inicjatywą przed wyborami w Polsce.

W odpowiedzi gabinet Oettingera usłyszał, że "KE nie patrzy czy w jakimś kraju są wybory".

Decyzja o skierowaniu skargi przez KE jest jednak zawsze decyzją polityczną. W Brukseli mówi się nieoficjalnie, że niemieccy chadecy nie chcą zatargów z Polską, nie chcą także wzmacniać socjalisty - Timmermansa.

"Dla nikogo tutaj nie jest tajemnicą, że nastawienie niemieckich chadeków do PiS jest ostatnio bardzo pozytywne" - powiedział rozmówca dziennikarki RMF FM.

Jak poinformowała korespondentka RMF FM "Pozew KE do TSUE w spr. dyscyplinarek - przesądzony. Komisarz Oettinger nie podniesie zastrzeżeń dotyczących wyborów".