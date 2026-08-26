Pożar w zakładzie gazowym w Rosji. Co najmniej siedem ofiar śmiertelnych

RMF24

Co najmniej siedem osób, w tym sześciu obywateli Chin, zginęło w pożarze, który wybuchł w Amurskim Kompleksie Gazowo-Chemicznym (AGHK) na Dalekim Wschodzie Rosji - poinformowały władze zakładu. Nieznany jest los pozostałych dziewięciu pracowników obiektu, którzy wciąż są poszukiwani.

Pożar wybuchł we wtorek, a dzień później został ugaszony.

Komunikat: Pożar został ugaszony

Jak czytamy w komunikacie AGHK opublikowanym w komunikatorze Telegram, ogniska pożaru na placu budowy kompleksu gazowo-chemicznego zostały ugaszone. „Obecnie, pod nadzorem specjalistów, kończy się proces kontrolowanego spalania pozostałości gazu technologicznego” - przekazano.

Wiadomo, że wszystkie osoby poszukiwane są obywatelami Chin.

W oświadczeniu przedsiębiorstwa podano również, że służby sanitarno-epidemiologiczne prowadzą pomiary jakości powietrza w regionie i jak dotąd nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stężeń monitorowanych substancji.

Co to jest AGHK?

AGHK to wspólne przedsięwzięcie największego rosyjskiego holdingu petrochemicznego Sibur oraz chińskiego państwowego giganta paliwowego China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec). Zdolności produkcyjne AGHK szacowane są na 2,3 mln ton polietylenu oraz 0,4 mln ton polipropylenu rocznie.