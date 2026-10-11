Powódź błyskawiczna w Nepalu. Zniszczone domy i mosty

Środkowa część Nepalu zmaga się z powodzią błyskawiczną, która uderzyła w gminę Chumnubri w dystrykcie Gorkha, około 100 kilometrów na zachód od Katmandu.
Żywioł zniszczył około 40 domów, zerwał mosty i kładki, a także poważnie uszkodził infrastrukturę drogową oraz budowaną elektrownię wodną o mocy 341 MW.
Ewakuacja i akcja ratunkowa
W obawie przed powtórką tragicznych wydarzeń z końca sierpnia, kiedy w powodzi zginęło lub zaginęło blisko 7 tysięcy osób, lokalne władze natychmiast wezwały mieszkańców do ewakuacji.
Poprosiliśmy mieszkańców żyjących wzdłuż brzegów rzeki w dole nurtu o ewakuację i pozostanie w bezpiecznym miejscu – przekazał Dharmendra Kumar Mishra, szef lokalnych władz.
Służby ratunkowe oraz wojskowe śmigłowce ewakuowały już pierwszych mieszkańców, a Krajowy Urząd Zarządzania Kryzysowego zaapelował o sprawne przemieszczanie ludzi w bezpieczne miejsca.
Zaginieni i zniszczenia
Według informacji dziennika „The Kathmandu Post”, wciąż nie ma kontaktu z około dziesięcioma osobami, w tym z pasterzami. Na szczęście, jak dotąd nie potwierdzono żadnych ofiar śmiertelnych. Skala zniszczeń jest jednak ogromna.
Służby meteorologiczne wskazują, że powódź mogła zostać wywołana przez tzw. suche osunięcie ziemi, które zablokowało bieg rzeki. Wahania poziomu wód zmusiły władze do wydania ostrzeżeń dla mieszkańców terenów położonych w dole rzeki Trishuli, której dopływem jest Budhi Gandaki.
Tragiczne wspomnienia sierpniowej powodzi
Władze Nepalu i Tybetu wciąż nie otrząsnęły się po sierpniowej katastrofie, kiedy oberwanie się lodowca wywołało powódź w dorzeczu Trishuli. Oficjalny bilans tej tragedii wskazuje na ponad 1,4 tysiąca ofiar śmiertelnych i ponad 5 tysięcy zaginionych.
Odbudowa dróg i mostów po tamtym kataklizmie pochłonie blisko 5 miliardów dolarów.