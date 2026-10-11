Powódź błyskawiczna w Nepalu. Zniszczone domy i mosty

RMF24

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Dramatyczne sceny rozgrywają się w środkowym Nepalu, gdzie powódź błyskawiczna na rzece Budhi Gandaki zniszczyła dziesiątki domów i mostów. Władze apelują o ewakuację, a mieszkańcy żyją w strachu przed powtórką tragedii z sierpnia, kiedy żywioł pochłonął tysiące ofiar.

Środkowa część Nepalu zmaga się z powodzią błyskawiczną, która uderzyła w gminę Chumnubri w dystrykcie Gorkha, około 100 kilometrów na zachód od Katmandu.

Żywioł zniszczył około 40 domów, zerwał mosty i kładki, a także poważnie uszkodził infrastrukturę drogową oraz budowaną elektrownię wodną o mocy 341 MW.

Cud w Nepalu. Na ratunek czekali 9 dni w tunelu elektrowni wodnej Po dziewięciu dniach od katastrofalnych powodzi, z zalanego tunelu elektrowni wodnej Trishuli 3A w Nepalu wydobyto dwóch pracowników. Mężczyźni żyją.

Ewakuacja i akcja ratunkowa

W obawie przed powtórką tragicznych wydarzeń z końca sierpnia, kiedy w powodzi zginęło lub zaginęło blisko 7 tysięcy osób, lokalne władze natychmiast wezwały mieszkańców do ewakuacji.

Poprosiliśmy mieszkańców żyjących wzdłuż brzegów rzeki w dole nurtu o ewakuację i pozostanie w bezpiecznym miejscu – przekazał Dharmendra Kumar Mishra, szef lokalnych władz.

Służby ratunkowe oraz wojskowe śmigłowce ewakuowały już pierwszych mieszkańców, a Krajowy Urząd Zarządzania Kryzysowego zaapelował o sprawne przemieszczanie ludzi w bezpieczne miejsca.

Zaginieni i zniszczenia

Według informacji dziennika „The Kathmandu Post”, wciąż nie ma kontaktu z około dziesięcioma osobami, w tym z pasterzami. Na szczęście, jak dotąd nie potwierdzono żadnych ofiar śmiertelnych. Skala zniszczeń jest jednak ogromna.

Powódź błyskawiczna w Nepalu, fot. NTNC-MCAP/HANDOUT / PAP/EPA

Powódź błyskawiczna w Nepalu, fot. NTNC-MCAP/HANDOUT / PAP/EPA

Powódź błyskawiczna w Nepalu, fot. NTNC-MCAP/HANDOUT / PAP/EPA

Służby meteorologiczne wskazują, że powódź mogła zostać wywołana przez tzw. suche osunięcie ziemi, które zablokowało bieg rzeki. Wahania poziomu wód zmusiły władze do wydania ostrzeżeń dla mieszkańców terenów położonych w dole rzeki Trishuli, której dopływem jest Budhi Gandaki.

Tragiczne wspomnienia sierpniowej powodzi

Władze Nepalu i Tybetu wciąż nie otrząsnęły się po sierpniowej katastrofie, kiedy oberwanie się lodowca wywołało powódź w dorzeczu Trishuli. Oficjalny bilans tej tragedii wskazuje na ponad 1,4 tysiąca ofiar śmiertelnych i ponad 5 tysięcy zaginionych.

Odbudowa dróg i mostów po tamtym kataklizmie pochłonie blisko 5 miliardów dolarów.