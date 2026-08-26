Fala błota i kamieni zmiotła całe wioski. To jeszcze nie koniec zagrożenia

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Na pograniczu Nepalu i Tybetu doszło do jednej z największych katastrof naturalnych ostatnich lat. Potężna lawina błotna runęła do rzeki, wywołując niszczycielską powódź, która zmiotła całe osady i zabiła co najmniej 95 osób. Setki turystów oraz mieszkańców uznaje się za zaginionych. Służby ratunkowe walczą z czasem, by odnaleźć ocalałych, a eksperci ostrzegają przed kolejną falą żywiołu.

W środę na pograniczu Nepalu i Tybetu rozegrał się prawdziwy dramat. Ogromna ściana błota i skał runęła z gór wprost do rzeki, wywołując gwałtowną i niszczycielską powódź. Woda z błotem i gruzem zmiotła wszystko, co napotkała na swojej drodze – domy, drogi, mosty i infrastrukturę energetyczną. Zginęło co najmniej 95 osób, a liczba ofiar może być znacznie wyższa. Setki ludzi, w tym turyści z całego świata, uznawani są za zaginionych.

Mieszkańcy regionu są w szoku. Wszędzie, gdzie spojrzymy, widzimy zniszczenie – mówi Tula Bahadur BK, pracownik służby zdrowia z Rasuwa w rozmowie z Reutersem. Całe osiedla przy rzece zostały zmyte z powierzchni ziemi. Pięciu moich krewnych wciąż jest zaginionych – dodaje. Lokalne władze apelują o pomoc i wsparcie dla poszkodowanych, a ratownicy nie ustają w poszukiwaniach ocalałych.

Powódź błyskawiczna w Nepalu (fot. PRABIN RANABHAT/AFP) / East News

Katastrofa uchwycona na nagraniach

W sieci pojawiły się wstrząsające nagrania z kamer monitoringu po chińskiej stronie granicy. Widać na nich, jak ludzie w panice uciekają przed nadciągającą falą błota, skał i wody. W ciągu kilku sekund żywioł niszczy budynki, samochody i pochłania dziesiątki istnień ludzkich. Według szacunków, lawina zeszła z wysokości niemal 2 tysięcy metrów nad poziomem morza, a fala powodziowa przetoczyła się przez pograniczne tereny z niszczycielską siłą.

Turyści i mieszkańcy wśród zaginionych

Według informacji podanych przez nepalskie ministerstwo turystyki, wśród zaginionych jest co najmniej 341 zagranicznych podróżnych, w tym ponad 100 obywateli Indii, trzech Amerykanów i 12 Brytyjczyków. Zaginęło również wielu mieszkańców okolicznych wiosek. Lokalne szpitale w regionie oraz w stolicy Nepalu, Katmandu, przyjęły już dziesiątki rannych. Wśród poszukiwanych są także obywatele Korei Południowej, którzy pracowali przy budowie elektrowni wodnej.

Obecnie polska służba konsularna nie posiada informacji o obywatelach polskich, którzy mieliby ucierpieć w wyniku powodzi w Nepalu - przekazało dziennikarzom polskie MSZ. Podkreśliło, że konsul RP w New Delhi i konsul honorowy RP w Katmandu na bieżąco monitorują sytuację i natychmiast podejmą działania, gdyby pojawiły się informacje o poszkodowanych obywatelach polskich.

Ewakuacje i zagrożenie dla Indii

Fala powodziowa nie zatrzymała się na granicy Nepalu. Władze indyjskich stanów Uttar Pradesh i Bihar ogłosiły alarm powodziowy, ewakuując tysiące mieszkańców z zagrożonych terenów. Woda z himalajskich rzek spływa w dół do indyjskich nizin, niosąc ze sobą zagrożenie dla kolejnych miejscowości. Lokalne służby ratunkowe przygotowują się na najgorsze, a liczba ewakuowanych może sięgnąć nawet 12 tysięcy osób.

Sytuacja wciąż jest bardzo niebezpieczna. Eksperci ostrzegają, że w górnym biegu rzeki na granicy Nepalu i Chin wciąż zalega ogromna masa błota i gruzu, która może w każdej chwili ruszyć w dół, wywołując kolejną falę powodzi. Służby ratunkowe mają utrudniony dostęp do najbardziej poszkodowanych miejscowości – śmigłowce nie mogą lądować z powodu wysokiego poziomu wody i trudnych warunków pogodowych. Władze apelują do mieszkańców terenów nad rzeką Bhote Koshi o natychmiastową ewakuację na wyżej położone tereny.

Przyczyna tragedii

Choć dokładna przyczyna katastrofy nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, eksperci wskazują na możliwy związek z trzęsieniem ziemi o magnitudzie 4,4, które miało miejsce zaledwie kilka minut przed zejściem lawiny. Niemieckie Centrum Badań Geonaukowych (GFZ) potwierdziło, że wstrząsy mogły wywołać osunięcie się mas śniegu i skał, które następnie zablokowały rzekę i spowodowały powódź błotną. Analiza zdjęć satelitarnych wykazała ogromne zniszczenia na obu brzegach rzeki Lhende, która przepływa przez region.

Powódź błyskawiczna w Nepalu (fot. PRABIN RANABHAT/AFP) / East News

Zniszczenia po obu stronach granicy

Po stronie chińskiej najbardziej ucierpiał port graniczny Gyirong. Zniszczone zostały drogi, linie energetyczne i komunikacyjne. Chińskie służby ratunkowe wysłały na miejsce setki ratowników, psy tropiące i specjalistyczny sprzęt, jednak dostęp do wielu miejsc jest praktycznie niemożliwy. Prezydent Chin zaapelował o maksymalne wysiłki w poszukiwaniach zaginionych i wzmocnienie systemów monitoringu oraz ostrzegania przed kolejnymi katastrofami.

To nie pierwsza taka tragedia w tym regionie. W zeszłym roku powódź na rzece Bhote Koshi zabiła dziewięć osób i zniszczyła słynny „Most Przyjaźni” łączący Nepal z Chinami, paraliżując handel i transport na wiele miesięcy. Specjaliści podkreślają, że zmiany klimatyczne, topnienie lodowców i coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe zwiększają ryzyko podobnych katastrof w Himalajach.