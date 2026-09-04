Cud w Nepalu. Na ratunek czekali 9 dni w tunelu elektrowni wodnej

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Po dziewięciu dniach od katastrofalnych powodzi, z zalanego tunelu elektrowni wodnej Trishuli 3A w Nepalu wydobyto dwóch pracowników. Mężczyźni żyją.

Uratowani po ponad tygodniu pod ziemią

W Nepalu trwa walka z czasem i żywiołem. Po dziewięciu dniach od katastrofalnych powodzi, które przeszły przez doliny rzek Bhote Koshi i Trishuli, ratownicy wydobyli z tunelu hydroelektrowni dwóch żywych pracowników.

Sanjay Shah, brygadzista, oraz Kabir Maharjan, nadzorca, zostali odnalezieni na głębokości aż 170 metrów pod ziemią. O ich uratowaniu poinformował rzecznik nepalskiej armii, generał Raja Ram Basnet.

Katastrofa po załamaniu się lodowca

Do tragedii doszło po tym, jak na granicy Nepalu i Tybetu, kontrolowanego przez Chiny, doszło do pęknięcia topniejącego lodowca. W efekcie przez doliny przetoczyła się fala wody, błota i gruzu. Zniszczyła większość infrastruktury hydroenergetycznej w regionie. Najciężej ucierpiały projekty położone wzdłuż rzek Bhote Koshi i Trishuli.

Akcja ratunkowa pod presją czasu

Jeden z uratowanych mężczyzn, zdj. HANDOUT/AFP/East News / AFP/East News

Ratownicy przez niemal sześć dni walczyli z grubą warstwą błota i kamieni, by dostać się do zalanych tuneli elektrowni. Przełom nastąpił w piątkowy poranek, gdy usłyszano głosy uwięzionych pod ziemią.

„Nie panikujcie, ratujemy was!” - krzyczeli ratownicy.

Wtedy z wnętrza tunelu padła odpowiedź: „Okej”. Obaj uratowani zostali natychmiast przetransportowani do wojskowych koszar w Trishuli.

20 minut walki o życie w tunelu. Dramatyczna relacja ocalałego z powodzi w Nepalu Dramatyczna opowieść pracownika jednej z elektrowni wodnych w Nepalu. Pemba Dundu Tamang w rozmowie z BBC opowiedział o tym, co działo się podczas ubiegłotygodniowej powodzi błyskawicznej. Mężczyzna był wtedy w tunelu elektrowni. Przed żywiołem…

Setki osób wciąż zaginionych

Niestety, bilans katastrofy jest tragiczny. Według Stowarzyszenia Niezależnych Producentów Energii w Nepalu, w samej elektrowni Trishuli zaginionych jest co najmniej 557 pracowników, z czego około 115 może być uwięzionych w głównym tunelu. W sumie lokalne władze szacują, że w 12 elektrowniach wodnych w Himalajach zaginęło około 900 osób, z czego nawet 500 może znajdować się w tunelach.

Dotychczas z rejonu katastrofy udało się uratować ponad 270 osób. Akcja ratunkowa trwa nieprzerwanie, a ratownicy i wojsko pracują dzień i noc, by dotrzeć do kolejnych uwięzionych. bliskich.

W sumie, jak wynika z ostatnich danych, w ubiegłotygodniowej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu zginęły 1252 osoby.