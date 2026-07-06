Potężny pożar w Pirenejach. Francja zarządziła ewakuację

Pożar nie został opanowany. Do tej pory objął 4,6 tys. hektarów. Naszym priorytetem na dziś jest oczywiście wznowienie tej zaciętej walki, aby powstrzymać jego rozprzestrzenianie się na (...) zboczach – poinformował w poniedziałek rano na konferencji prasowej prefekt departamentu, Pierre Regnault de la Mothe.
Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie od momentu pojawienia się w pobliżu miejscowości Trevillach w sobotę wieczorem - przypomniała AFP. Przyczynia się do tego upał, susza i silne wiatry.
Ewakuacja 10 tysięcy osób
W niedzielę władze lokalne nakazały ewakuację 10 tys. osób, dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano. Zaapelowały też do mieszkańców w mediach społecznościowych, by nie wracali do ewakuowanych wiosek, „nawet po to, by zabrać rzeczy osobiste lub pójść do pracy” i nie korzystali z dróg znajdujących się w rejonie dotkniętym pożarem. „Wasza obecność w tych rejonach utrudnia pracę strażakom interweniującym na miejscu” – podkreślono.
Z powodu pożaru poniedziałkowy, trzeci etap wyścigu kolarskiego Tour de France odbędzie się bez udziału publiczności - przekazał prefekt podczas konferencji prasowej zorganizowanej w niedzielę wieczorem w Perpignan, stolicy departamentu.
Pomarańczowy alert
Departamenty Gard, Pireneje Wschodnie, Aude, Vaucluse, Herault, Drome i Ardeche, położone na południu Francji, zostały objęte w niedzielę pomarańczowym alertem.
W poniedziałek pomarańczowy alert wskazujący na wysokie ryzyko związane z warunkami meteorologicznymi, obowiązywać będzie w 16 departamentach na południu i zachodzie kraju.