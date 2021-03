​Burza śnieżna, która przetoczyła się w weekend przez stany Kolorado, Wyoming i Nebraskę pozostawiła dziesiątki tysięcy ludzi bez dostaw energii elektrycznej. W rezultacie opadów ciężkiego i mokrego śniegu zablokowane zostały drogi i odwołano ponad dwa tysiące lotów.

Na niektórych obszarach spadało 90 cm i więcej śniegu. Zerwane zostały linie energetyczne, powalonych było wiele drzew. Jeszcze w poniedziałek rano 25 tys. ludzi nie miało prądu.

Według Krajowych Służb Meteorologicznych w poniedziałek rano na międzynarodowym lotnisku w Denver, w Kolorado odnotowano ok. 70 cm śniegu.

Opady były czwarte co do wielkości od 1881 roku.



"Historyczna i paraliżująca" zimowa burza

Meteorolodzy nazwali w poniedziałek żywioł "historyczną i paraliżującą" zimową burzą powodującą wyjątkowo niebezpieczne i niemożliwe do podróżowania warunki.

W Wyoming i Nebrasce przestrzegali przed śliskimi i zaśnieżone drogami. Przewidywali prawdopodobieństwo utrzymania się tam opadów śniegu do wtorku.





Jak informował "New York Times" w takich miejscowościach jak Fort Collins do późnej niedzieli spadło około 61 cm śniegu, w rejonie Aspens Springs ponad metr, a w Cheyenne w południowym Wyoming 91.5 cm. Gubernator Kolorado Jared Polis wezwał na pomoc do usuwania skutków śnieżycy Gwardię Narodową.



Port lotniczy Denver odwołał prawie 750 lotów w sobotę i ponad 1200 lotów w niedzielę. Na niektórych odcinkach zamknięto główne autostrady, w tym nr 70 w Kolorado oraz nr 80 w Wyoming.

Policja informowała, że ratowała ludzi, którzy utknęli na zablokowanych drogach. Nie wszędzie mogły dotrzeć i sprostać zadaniom pługi śnieżne.



Władze transportowe Denver odradzały podróżowanie. Powiadomiły, że z powodu zamieci nastąpiły znaczne opóźnienia na liniach kolejowych i autobusowych.



Przed zagrożeniami ostrzegało w Kolorado centrum informacyjne ds. lawin.

"NYT" zwrócił uwagę, że w marcu i kwietniu można się spodziewać kolejnych burz śnieżnych, w tym także w Denver. Mają się one przesunąć na Środkowy Zachód, a później na Wschodnie Wybrzeże Stanów Zjednoczonych.