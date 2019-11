Cztery miliony euro - tyle zapłacono na aukcji w Paryżu za portret Wolfganga Amadeusza Mozarta, jeden z zaledwie czterech wykonanych za życia genialnego kompozytora.

Płótno przedstawia 13-letniego Mozarta w białej peruce i czerwonym żakiecie.



Bardzo ciekawe jest to, że wiemy dokładnie kiedy powstał ten obraz: było to w styczniu 1770 roku. Mozart miał wtedy 13 lat, był młodym mężczyzną podróżującym z ojcem do Włoch. Dzieło zostało zamówione przez Pietro Lugiatiego, który zobaczył jak Mozart gra, zauważył jego talent i zamówił obraz - mówiła w rozmowie z Reutersem Astrid Centner-d’Oultremont.

Autorstwo obrazu przypisuje się malarzowi z Werony Giambettino Cignaroliemu - kuzynowi Lugiatiego.