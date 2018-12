Kolejny rok z rzędu papież Franciszek, a obecnie wraz z nim także siły porządkowe, prowadzi w rankingu zaufania we Włoszech - wynika z sondażu opublikowanego w poniedziałek w dzienniku "La Repubblica". Na ostatnim, 15. miejscu znajdują się partie polityczne.

Papież Franciszek cieszy się ogromnym zaufaniem / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Sondaż, przeprowadzony na zlecenie rzymskiej gazety przez Instytut Badania Opinii Demos, wskazuje, że zaufanie do papieża ma 72 procent Włochów. W porównaniu z rokiem ubiegłym spadło ono o 5 punktów procentowych. 10 lat temu, gdy papieżem był Benedykt XVI, ufało mu 55 procent mieszkańców kraju.



Prawie dwa razy mniej osób niż Franciszkowi (38 proc.) ufa Kościołowi.



72-procentowym zaufaniem cieszą się obecnie również włoskie siły porządkowe.



Na drugim miejscu w rankingu jest prezydent Sergio Mattarella (56 proc.) - zaufanie do niego wzrosło w porównaniu do 2017 r. o 10 punktów procentowych.



Kolejne pozycje zajmują: szkoła (52 proc.), wymiar sprawiedliwości (42 proc.), władze lokalne (38 proc.), Unia Europejska (33 proc.), państwo (29 proc.).



Bankom ufa co piąty Włoch (21 proc.).



Na dwóch ostatnich miejscach znalazły się parlament (19 proc.) i partie polityczne (8 proc.). Ugrupowania zanotowały jednak od zeszłego roku wzrost o 3 punkty procentowe. Ten nieznaczny wzrost nastąpił w roku wielkiej politycznej przemiany we Włoszech, gdzie do władzy po marcowych wyborach doszedł antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd i prawicowa Liga.



W osobnym pytaniu sondażu 42 proc. Włochów wyraziło zadowolenie z funkcjonowania demokracji w ich kraju.

