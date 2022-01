Rekordowa ilość siedmiu ton podtlenku azotu, znanego jako gaz rozweselający, skonfiskowała policja. Substancja o wartości rynkowej 2,7 mln euro, została skonfiskowana w grudniu we francuskim departamencie Sekwana i Marna, położonym w regionie Ile-de-France - poinformowała na Twitterze francuska policja.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zamknięty w butelkach gaz został odkryty w hangarze w miejscowości Noisiel - wyjaśniła policja.



Jak pisze agencja AFP, dochodzenie rozpoczęte we wrześniu przez prokuraturę w Lyonie umożliwiło stworzenie fikcyjnej "międzynarodowej sieci odsprzedaży podtlenku azotu", dzięki czemu zidentyfikowano miejsca przechowywania gazu. W wyniku śledztwa 9 grudnia aresztowano w Le Bourget dwie osoby.



Dostępny we Francji bez recepty gaz rozweselający używany jest w nabojach do syfonów do bitej śmietany oraz w sektorze medycznym do celów anestezjologicznych.

Niestety, jest również popularny wśród młodych ludzi, którzy chętnie używają go podczas imprez i spotkań towarzyskich ze względu na jego działanie, wprawiające w stan euforii.



Francuska służba zdrowia ostrzega jednak, że spożycie podtlenku azotu niesie ze sobą ryzyko m.in. uduszenia, utraty przytomności, oparzenia, ale także, w przypadku wielokrotnego stosowania lub spożywania dużych dawek, poważnych zaburzeń neurologicznych, hematologicznych, psychiatrycznych i kardiologicznych.



Od 1 czerwca 2021 roku prawo francuskie zabrania "sprzedaży i dystrybucji" tego produktu "w celu uzyskania efektów psychoaktywnych", pod groźbą kary grzywny w wysokości 3750 euro.