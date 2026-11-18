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Wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa — Steve Witkoff i Jared Kushner — mieli przekazać Rosji oraz Ukrainie, że obecna runda negocjacji może być ostatnią realną okazją do zawarcia porozumienia przed zmianą układu politycznego w Waszyngtonie. Takie informacje podał we wtorek „The Kyiv Independent”, powołując się na osoby znające przebieg rozmów.

Steve Witkoff na rozmowach w Petersburgu z Władimirem Putinem (fot. IMAGO/Gavriil Grigorov/Imago Stock and People)

Steve Witkoff na rozmowach w Petersburgu z Władimirem Putinem (fot. IMAGO/Gavriil Grigorov/Imago Stock and People) / East News

Według źródeł ukraińskiego portalu Rosja miałaby obecnie korzystać z większej swobody negocjacyjnej po stronie administracji Trumpa. Sytuacja może się jednak zmienić, od momentu, gdy demokraci przejmą kontrolę nad Kongresem.

W takim scenariuszu miałaby wzrosnąć presja — również ponadpartyjna — na zwiększenie wojskowego i finansowego wsparcia dla Ukrainy. Kongres mógłby też intensywniej kontrolować politykę Białego Domu wobec Kremla.

Przekaz amerykańskich negocjatorów dla Moskwy ma być jasny: warunki dostępne obecnie przy stole negocjacyjnym mogą w przyszłości przestać obowiązywać.

„The Kyiv Independent” przypomina, że Rosja miała wycofać się z planowanych we wrześniu rozmów trójstronnych z udziałem USA i Ukrainy. Spotkanie, początkowo przewidziane na początek października, nie doszło do skutku po wzajemnych oskarżeniach dotyczących ataków.

Po tym wydarzeniu amerykańscy wysłannicy mieli przekonywać Kreml, że powinien wykorzystać obecne warunki do zawarcia porozumienia. Według rozmówcy portalu argumentacja ta przyczyniła się do powrotu Rosji do negocjacji trójstronnych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił 11 listopada o „oknie możliwości” na osiągnięcie rezultatów rozmów przed 2027 rokiem.

Terytorium pozostaje główną przeszkodą

Rosja nie zmieniła swoich żądań terytorialnych. Kreml ma nadal domagać się przekazania mu części obwodów donieckiego i ługańskiego, których rosyjskie wojska nie kontrolują.

Źródła cytowane przez „The Kyiv Independent” twierdzą, że podczas rozmów 10 i 11 listopada rosyjska delegacja nie była skłonna rozmawiać m.in. o zawieszeniu ataków na infrastrukturę energetyczną. Moskwa miała natomiast wykazywać szczególne zainteresowanie nowym porozumieniem dotyczącym bezpieczeństwa w Europie.

Zespół Trumpa uczestniczy w dwóch równoległych ścieżkach dyplomatycznych: negocjacje w sprawie zakończenia wojny oraz rozmowy o przyszłym kształcie relacji bezpieczeństwa między Rosją a Europą. Drugi z nich miałby ruszyć dopiero po osiągnięciu porozumienia między Kijowem i Moskwą.

Spotkanie w Berlinie

Kolejnym sprawdzianem ma być spotkanie zaplanowane na 19 listopada w Berlinie. Mają w nim uczestniczyć amerykańscy wysłannicy, przedstawiciele Ukrainy oraz państw europejskich.

Portal podkreśla, że europejscy politycy — zarówno publicznie, jak i nieoficjalnie — nie deklarują poparcia dla koncepcji zmian w europejskiej architekturze bezpieczeństwa, których od dawna domaga się Moskwa. Te mają dotyczyć znacznego ograniczenia obecności NATO na wschodniej flance oraz - o czym informował „The Telegraph” - usunięcia przez Wielką Brytanię ochronnego parasola nuklearnego nad Europą.

Niezależnie od wysoko licytujących negocjatorów rosyjskich, zachodnie wywiady przekazują, że Władimir Putin nie będzie skłonny do osiągnięcia porozumienia przed końcem zimy. Putin liczy na to, że armia rosyjska poczyni znaczące postępy na froncie, a Ukraina ugnie się w obliczu zmasowanych ataków powietrznych na miasta i infrastrukturę energetyczną.