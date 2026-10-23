Padła główna wygrana w Lotto. Zwycięzca zgarnął fortunę

RMF24

W czwartkowym losowaniu Lotto jeden z graczy prawidłowo wytypował sześć liczb i zgarnął ponad 20 milionów złotych. Zwycięskie liczby to: 8, 17, 22, 36, 45 i 49.

W losowaniu Lotto padła główna wygrana – aż 20 337 197,00 złotych trafiło do osoby, która poprawnie wytypowała wszystkie sześć liczb. Zwycięski zestaw to: 8, 17, 22, 36, 45 i 49. To właśnie te liczby znalazły się na szczęśliwym kuponie, który odmienił życie jednego z graczy.

Pozostali zwycięzcy i wysokość nagród

Oprócz głównej wygranej, w tym samym losowaniu odnotowano także 56 piątek, z których każda warta była 9235,20 zł. Trafiono również 3040 czwórek – tu nagroda wyniosła 268,60 zł za każdy kupon, oraz 56 101 trójek, które wyceniono na 35 zł.

Warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, od wygranych powyżej 2280 złotych pobierany jest 10-procentowy podatek. Dlatego ostateczna kwota, która trafi do zwycięzców, będzie nieco niższa.

Lotto Plus – tym razem bez głównej wygranej

W losowaniu Lotto Plus padły liczby: 1, 8, 30, 33, 36 i 41. Tym razem nikomu nie udało się poprawnie wytypować wszystkich sześciu liczb. 30 osób trafiło piątkę i każda z nich otrzyma 3500 złotych.