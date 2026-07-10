Płonie jedna z największych rafinerii na południu Rosji. Putin powoli traci kontrolę?

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Rosyjska rafineria ropy naftowej Ilsky w południowym Kraju Krasnodarskim stanęła w płomieniach po ataku dronów - poinformowały w piątek lokalne władze za pośrednictwem komunikatora Telegram, co cytuje agencja Reutera. To rafineria, której mocne przerobowe wynoszą około 6-6,6 mln ton ropy rocznie.

Płonie kolejna rosyjska rafineria

Rosyjska rafineria ropy naftowej Ilsky w południowym Kraju Krasnodarskim stanęła w płomieniach po ataku dronów - poinformowały w piątek lokalne władze za pośrednictwem komunikatora Telegram. Według wstępnych informacji nikt nie został ranny. To jeden największych i najważniejszych zakładów przetwórstwa ropy naftowej w południowej Rosji. Jego zdolności przerobowe wynoszą około 6-6,6 mln ton ropy rocznie.



W obwodzie rostowskim w Rosji gaszone są natomiast pożary w dwóch składach paliw.

Do pożaru doszło również w porcie morskim Taganrog - poinformował gubernator Jurij Slusar.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że jednostki obrony powietrznej zestrzeliły w ciągu nocy 376 ukraińskich dronów.

Już nie „operacja wojskowa”, a „wojna”

W Rosji narasta kryzys paliwowy, który dotyka zarówno kierowców, jak i sektor przemysłowy. Rosjanie zaczynają coraz mocniej na własnej skórze odczuwać skutki wojny z Ukrainą wywołanej przez Putina. W ostatnich tygodniach w wielu regionach kraju pojawiły się poważne braki benzyny i oleju napędowego, a ceny paliw osiągnęły rekordowe poziomy.

Sytuacja jest szczególnie trudna na Syberii i Dalekim Wschodzie, gdzie niektóre stacje benzynowe wprowadziły limity sprzedaży lub całkowicie wstrzymały wydawanie paliwa. Problemów, których Putin nie może już ignorować jest więcej.

„Samochody w Rosji psują się z powodu niskiej jakości benzyny” - podaje m.in. kanał informacyjny Nexta.

Problem jest pokłosiem tankowania paliwa niskiej jakości, czyli Euro-3, które zostało wycofane z szerokiego obrotu w Rosji kilka lat temu, a teraz znów pojawia się na coraz większej liczbie stacji w całym kraju.