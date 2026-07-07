RMF24

„Samochody w Rosji psują się z powodu niskiej jakości benzyny” - podaje m.in. kanał informacyjny Nexta. Problem jest pokłosiem tankowania paliwa niskiej jakości, czyli Euro-3, które zostało wycofane z szerokiego obrotu w Rosji kilka lat temu, a teraz znów pojawia się na coraz większej liczbie stacji w całym kraju. W ten sposób Kreml robi wszystko, żeby zapobiec destabilizacji krajowego rynku paliw, choć i tak na wielu stacjach paliwa brakuje.

Korek na stacji benzynowej w Moskwie, zdj. z końcówki czerwca tego roku, fot. ALEXANDER NEMENOV/AFP/East News

Korek na stacji benzynowej w Moskwie, zdj. z końcówki czerwca tego roku, fot. ALEXANDER NEMENOV/AFP/East News / AFP/East News

Rosja: Zwiększona awaryjność silników przez spadek jakości benzyny

Problemem Putina są już nie tylko kolejki na rosyjskich stacjach benzynowych, w których rekordziści stoją po paliwo nawet 40 godzin. Braki paliwa występują już niemal we wszystkich regionach kraju. Jak informują zagraniczne media, Rosjanie masowo zgłaszają się do warsztatów samochodowych z powodu awarii silników, co jest następstwem decyzji rządu o obniżeniu jakości benzyny do standardu Euro-3. To paliwo kilka lat temu zostało wycofane.

Niedawno władze zezwoliły na wznowienie produkcji tego paliwa w obliczu kryzysu wywołanego ukraińskimi atakami na rafinerie. Nie jest ono jednak opatrzone znakiem zgodności Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej czyli EAEU, i nie może być eksportowane poza granice Rosji.

Gwałtowny wzrost ostrzeżeń „Check Engine”

Kierowcy zgłaszają gwałtowny wzrost ostrzeżeń „Check Engine” - kontrolki sygnalizującej wykrycie przez komputer pokładowy usterki w układzie napędowym, wtryskowym lub w układzie emisji spalin.

Jak informuje m.in. Kommersant FM, rosyjska stacja informacyjna z siedzibą w Moskwie, a także media takie jak Nexta, UA.news czy The Kyiv Independent, właściciele samochodów skarżą się na spadek mocy, nierówną pracę silnika oraz obecność piaszczystego osadu w paliwie.

Standard paliwa Euro-3 dopuszcza zawartość siarki na poziomie do 150 miligramów na kilogram - w przeliczeniu na masę paliwa, a nie na objętość, czyli litr - a w przypadku normy Euro-5 limit ten wynosi 10 miligramów. Jak zauważają eksperci, regularne stosowanie benzyny tej klasy nieuchronnie prowadzi do problemów technicznych.

Putin nie może już maskować przed Rosjanami problemów

Podczas gdy Rosja zabija głównie cywilów, uderzając przede wszystkim w bloki i inne obiekty cywilne - tak jak wczoraj w Kijowie - Ukraina od wiosny tego roku zintensyfikowała ataki na rafinerie oraz inne obiekty sektora paliwowego i petrochemicznego w Rosji, próbując w ten sposób odciąć Kreml - którego główne źródło dochodów stanowi eksport ropy i produktów naftowych - od źródeł finansowania wojny.

Choćby wczoraj największa rafineria ropy naftowej w Rosji stała się celem jednego z najdalszych ukraińskich ataków od początku wojny.