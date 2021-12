Pijany obywatel Irlandii przeskoczył ogrodzenie otaczające parlament Rumunii i włamał się do gmachu - podaje serwis Romania Journal. Według informacji portalu mężczyzna pomylił parlament z hotelem, do którego chciał się dostać.

Pijany obywatel Irlandii przeskoczył ogrodzenie otaczające parlament Rumunii i włamał się do gmachu / ROBERT GHEMENT / PAP/EPA

Jak podała bukareszteńska policja, dziś ok. godz. 4 została powiadomiona przez straż parlamentu o odnalezieniu w budynku pijanego człowieka. Miał to być obywatel Irlandii, który przeskoczył przez ogrodzenie i wybił szybę, po czym znalazł się w środku.



Jak podaje serwis Romania Journal, mężczyzna chciał dostać się do hotelu. Pomylił się i dlatego wtargnął do parlamentu.

Obywatel Irlandii trafił na posterunek i został zatrzymany na 24 godziny. Wszczęto śledztwo w sprawie zniszczenia budynku państwowego.