RMF24

Donald Trump od rana nie kryje ekscytacji. Wsiadł na pokład nowego Air Force One. To zmodyfikowany Boeing 747-8, który wcześniej należał do rodziny panującej Kataru – relacjonuje korespondent RMF FM w USA Paweł Żuchowski.

Samolot ma być rozwiązaniem przejściowym między dwoma zmodyfikowanymi Boeingami 747-200 używanymi jako Air Force One od 1990 roku, a dwiema nowymi maszynami Boeinga, których modernizacja potrwa jeszcze około dwóch lat.

Trump narzekał na poprzedni samolot. Dzisiejszy lot jest pierwszym publicznym sprawdzianem maszyny w roli Air Force One.

Zapytałem Boeinga: „Który jest najlepszy?”. Odpowiedzieli: „To najlepszy samolot, jaki kiedykolwiek powstał, i będzie pan miał zaszczyt nim polecieć”. I rzeczywiście mam ten zaszczyt - mówił Trump.

Lecimy na otwarcie Biblioteki Prezydenckiej Theodore’a Roosevelta. To będzie bardzo udane wydarzenie i na pewno świetna zabawa. Ale szczerze mówiąc, najbardziej ekscytuje mnie właśnie ten pierwszy lot. To coś, czego nikt wcześniej nie widział - powiedział Trump przed odlotem do Dakoty Północnej.

Na jego polecenie zmieniono malowanie maszyny: Air Force One jest teraz w barwach amerykańskiej flagi.

Samolot wyposażono w wojskowe systemy łączności i zabezpieczenia, jednak jego pozyskanie wywołało w Stanach Zjednoczonych dyskusję na temat bezpieczeństwa i kwestii etycznych związanych z przyjęciem tak cennego daru od obcego państwa.

Biały Dom zapowiedział, że samolot z Kataru zostanie po obecnej kadencji Trumpa przekazany fundacji na rzecz jego biblioteki prezydenckiej.