Piekło Rosjan w amerykańskim ośrodku dla imigrantów. Rozpoczęli strajk głodowy

RMF24

Czternastu Rosjan przetrzymywanych w ośrodku dla imigrantów w amerykańskim stanie Georgia podpisało zbiorową skargę na warunki pobytu i rozpoczęło protest głodowy - informują rosyjskie media. Rosjanie zwracają uwagę m.in. na brak opieki medycznej, złe wyżywienie oraz utrudniony kontakt z prawnikami i bliskimi.

O sprawie pisze kilka niezależnych rosyjskich mediów, w tym portal The Insider. Żona jednego z Rosjan przebywających w ośrodku dla imigrantów powiedziała serwisowi, że strajk głodowy rozpoczął się wcześniej niż planowano - we wtorek, a nie w środę.

W głodówce przeciwko warunkom przetrzymywania ma brać udział około 50 osób różnych narodowości, w tym wspomniani Rosjanie, a także obywatele państw Ameryki Łacińskiej, Iranu, Afganistanu i Chin.

Skargi na opiekę medyczną i kontakt ze światem

Autorzy zbiorowej skargi twierdzą, że dostęp do pomocy medycznej w placówce jest bardzo ograniczony. Jak relacjonują, na konsultacje w przypadku gorączki, podwyższonego ciśnienia czy silnego bólu trzeba czekać nawet ponad tydzień. Doraźna pomoc ma być udzielania jedynie w przypadku utraty przytomności lub silnego krwawienia.

Jeden z sygnatariuszy dokumentu, Aleksiej Kowalko, napisał w skardze, że szczególnie problematyczna jest opieka stomatologiczna. „Z mojego osobistego doświadczenia: liczne skargi na bóle zębów i prośby o wizyty u dentysty są ignorowane od prawie dwóch lat” - twierdzi.

Rosjanie wskazują również na kiepską jakość wody, złe wyżywienie, niską temperaturę w celach oraz hałas utrudniający sen. Krytykują też zasady kontaktu ze światem zewnętrznym: korespondencja papierowa ma być dostarczana nieregularnie, poczta elektroniczna nie jest dostępna, a rozmowy telefoniczne są kosztowne. Zdaniem autorów skargi utrudnia to przygotowanie się do postępowań dotyczących ich statusu imigracyjnego.

Chcą przeniesienia lub zwolnienia

Ośrodek dla imigrantów będący przedmiotem zbiorowej skargi to zakład D. Ray James w Folkston w stanie Georgia, nazwany na cześć byłego burmistrza miasta. Jest zarządzany przez prywatną firmę GEO Grup.

Placówka funkcjonowała wcześniej jako więzienie federalne, a w 2025 roku została przekształcona w ośrodek detencyjny dla imigrantów. Przebywające tam osoby nie odbywają kary za przestępstwa - są pozbawione wolności na czas rozpatrywania spraw imigracyjnych, w tym wniosków o azyl.

Rosjanie, którzy podpisali się pod zbiorową skargą, są przetrzymywani w ośrodku od pięciu do 30 miesięcy. Postulują poprawę warunków, przeniesienie do innych placówek albo zwolnienie na czas procedur sądowych.

Napływ Rosjan ubiegających się o azyl w Stanach Zjednoczonych wzrósł po rozpoczęciu przez Moskwę inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Od powrotu Donalda Trumpa do władzy, amerykańskie władze nasiliły działania związane z zatrzymaniami i deportacjami cudzoziemców.

Wspomniany portal The Insider informuje, że po rozpoczęciu protestu głodowego czterech Rosjan zostało odizolowanych i umieszczonych w karcerze.