To cholernie ciekawy materiał, zastanawiam się czy jest prawdziwy - powiedział prezydent USA Donald Trump o oficjalnie opublikowanych przez Pentagon trzech nagraniach wideo z szybko przemieszczającymi się niezidentyfikowanymi obiektami latającymi (UFO).

Donald Trump / Doug Mills / POOL / PAP/EPA

Na początku tygodnia Pentagon opublikował trzy nagrania z zarejestrowanymi w podczerwieni niezidentyfikowanymi obiektami latającymi. Świadkowie - wojskowi - podziwiają na nich prędkość z jaką poruszają się obiekty i sugerują, że może to być dron.



Pentagon potwierdza: Na nagraniach jest UFO STORYFUL /X-news

Marynarka wojenna USA już w ubiegłym roku potwierdziła autentyczność nagrań, które wcześniej były dostępne w sieci. Pentagon oficjalnie udostępnił materiały w celu "wyjaśnienia wszelkich nieporozumień opinii publicznej" w sprawie tego czy są one autentyczne i czy pokazują wszystko - tłumaczyła rzeczniczka prasowa amerykańskiego resortu obrony Sue Gough.



Temat ten był poruszony w opublikowanej w czwartek czasu polskiego rozmowie agencji Reutera z Trumpem. Zastanawiam się czy jest to prawdziwe. To niezły materiał - powiedział o filmach prezydent USA.



W ubiegłym roku w rozmowie z telewizją ABC News Trump przyznał, że został zapoznany z materiałami o niezidentyfikowanych obiektach latających. Widziałem, słyszałem, czytałem, odbyłem nawet krótkie spotkanie w tej kwestii. Niektórzy mówią, że widzą UFO. Czy ja w to wierzę? Niezbyt - mówił.