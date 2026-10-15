Papież Leon XIV po operacji. Donald Trump: To poważna sprawa

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Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oraz wiceprezydent J.D. Vance przekazali papieżowi Leonowi XIV wyrazy wsparcia i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia po operacji nowotworu płuca. Głowa Kościoła katolickiego przeszła zabieg we wtorek, a Watykan poinformował o prawidłowym przebiegu rekonwalescencji.

W środę prezydent USA Donald Trump publicznie wyraził swoje wsparcie dla papieża Leona XIV, u którego niedawno zdiagnozowano nowotwór płuca. Trump, rozmawiając z dziennikarzami przed wylotem z Arizony, podkreślił powagę sytuacji, ale również wyraził nadzieję na pomyślne rokowania.

Chciałbym, żeby papież Leon wyzdrowiał. Słyszałem, jakie są rokowania w przypadku tego rodzaju problemów. To nowotwór. To poważna sprawa. Każdy przypadek raka jest poważny, ale rokowania wydają się dobre. Obserwuję tę sytuację. Po prostu chcemy przekazać mu wyrazy naszej miłości oraz najlepsze życzenia – mówił Trump.

Prezydent dodał, że brat papieża, Louis Prevost, jest jego przyjacielem i wielkim zwolennikiem ruchu MAGA.

Modlitwy i życzenia od wiceprezydenta

Wiceprezydent J.D. Vance, znany ze swojego przywiązania do wiary katolickiej, również odniósł się do sytuacji papieża. We wpisie na platformie X zapewnił, że jego rodzina modli się o zdrowie Leona XIV. „Mam nadzieję, że wie, iż miliony amerykańskich chrześcijan myślą o nim” – napisał Vance.

Wiceprezydent przekazał także życzenia zdrowia bratu papieża, Louisowi Prevostowi, który sam zmaga się z chorobą nowotworową. „Niech Bóg zachowa obu tych braci w dobrym zdrowiu na długie lata” – dodał.

Stan zdrowia papieża po operacji

We wtorek papież Leon XIV przeszedł operację usunięcia dolnego płata prawego płuca. Badania śródoperacyjne potwierdziły rozpoznanie gruczolakoraka płuca – jednej z najczęstszych postaci raka płuc. Watykan w oficjalnym komunikacie poinformował, że przebieg pooperacyjny jest prawidłowy, a wszystkie parametry medyczne pozostają w normie.

Deborah Prevost, żona Louisa Prevosta, w rozmowie z CBS News ujawniła, że jej mąż choruje na nowotwór krwi. Nie podano jednak szczegółów dotyczących zaawansowania choroby.