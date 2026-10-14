Ciężkie chwile dla rodziny papieża Leona XIV. Jego brat również ma raka

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Brat papieża Leona XIV, Louis Prevost, również zmaga się z rakiem – ujawniła jego żona w wywiadzie dla CBS News. Starszy brat papieża, mieszkający na Florydzie, choruje na szpiczaka mnogiego. We wtorek Leon XIV przeszedł operację usunięcia dolnego płatu prawego płuca z powodu złośliwego guza. Zabieg odbył się w rzymskiej Poliklinice Gemelli.

Deborah Prevost nie powiedziała, w jakim stadium jest rak jej męża. Jak zaznaczyła, teraz 74-letni Louis Prevost bierze udział w badaniu klinicznym w miejscowym szpitalu, gdzie jest leczony. Szpiczak mnogi to nowotwór złośliwy komórek plazmatycznych.

Deborah Prevost powiedziała, że u Louisa po raz pierwszy zdiagnozowano chorobę w 2017 roku. Po przejściu leczenia w 2019 roku, które obejmowało terapię komórkami macierzystymi i badanie kliniczne, udało się zahamować rozwój choroby. Trzy miesiące temu doszło do remisji.

W rozmowie z CBS News bratowa papieża powiedziała, że jej mąż i jego brat rozmawiali ze sobą w zeszłym tygodniu, przed tym, jak Louis udał się na badania kliniczne. Jak mówi Deborah Prevost, Leon XIV zadzwonił, by powiedzieć, że będzie miał operację.

Komunikat Watykanu po operacji Leona XIV

Wczoraj, podczas operacji w rzymskiej Poliklinice Gemelli papieżowi Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca. Badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolakoraka płuca – poinformował Watykan. Operacja zakończyła się pomyślnie. Nie było powikłań. W porannym komunikacie Stolica Apostolska przekazała, że papież spędził spokojną noc. Ma pozostać w szpitalu około tygodnia.

Pierwszy papież urodzony w USA

Leon XIV jest pierwszym papieżem urodzonym w USA. Dorastał wraz z dwójką starszego rodzeństwa, Louisem i Johnem, w okolicach Chicago. W wywiadzie dla CBS News w maju 2025 r., po tym jak ówczesny kardynał Robert Prevost został wybrany na papieża, Louis Prevost mówił, że rodzina wiedziała, „od najmłodszych lat, że Rob ma w sobie coś wyjątkowego”.

Kiedy ja grałem w gry dla chłopców, czy to był baseball, policjanci i złodzieje, berka, czy cokolwiek innego, Rob lubił bawić się w księdza – powiedział wówczas Louis Prevost w wywiadzie dla CBS News . Dla mnie on zawsze będzie Robem – dodał Louis.