Po wypowiedzi prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana MSZ Francji wezwie tureckiego ambasadora do złożenia wyjaśnień. Erdogan powiedział między innymi, że prezydent Francji Emmanuel Macron "powinien sprawdzić, czy sam nie jest w stanie śmierci mózgowej".

Prezydent Turcji powiedział między innymi, że Macron "powinien sprawdzić, czy sam nie jest w stanie śmierci mózgowej" / TURKISH PRESIDENT PRESS OFFICE/ MUSTAFA KAMACI HANDOUT / PAP/EPA

"Jeśli chodzi o ostatnie ekscesy tureckiego prezydenta, to powiedzmy sobie jasno, nie są to deklaracje, to są inwektywy" - powiedział przedstawiciel Pałacu Elizejskiego. "Ambasador zostanie wezwany do ministerstwa, aby złożyć wyjaśnienia (...). Oczekujemy, że prezydent Erdogan to wyjaśni" - dodał.



Pałac Elizejski nie komentuje

Pałac Elizejski ogłosił, że "nie ma komentarza w sprawie inwektyw". Odnosząc się do słów Macrona dotyczących kondycji NATO, dodał, że "powstała kwestia operacji tureckiej w Syrii i jej konsekwencji, możliwego odrodzenia się Państwa Islamskiego (...) oraz innych, w sprawie których potrzebne nam są pogłębione wyjaśnienia Turcji".



Wcześniej Erdogan powiedział, że sformułowanie Macrona o "śmierci mózgu" NATO świadczy o "chorym i powierzchownym" rozumieniu przez niego Sojuszu.



Macron w wywiadzie dla tygodnika "The Economist" z 7 listopada nazwał stan, w jakim znajduje się NATO - z powodu braku koordynacji między Stanami Zjednoczonymi i Europą oraz jednostronnego zachowania Turcji - "śmiercią mózgową".



Ostre słowa prezydenta Turcji

W czwartek szef MSZ Turcji Mevlut Cavusoglu oświadczył, że Macron "popiera organizację terrorystyczną" . Wcześniej Macron powiedział, że Ankara nie może oczekiwać solidarności od sojuszników w NATO, bo jej operacja w Syrii to polityka "faktów dokonanych".

We wtorek, powołując się na czterech wysokiej rangi przedstawicieli NATO, Reuters napisał, że Turcja odmawia poparcia planu pomocy NATO dla Polski i krajów Bałtyckich dopóki Sojusz nie zaoferuje jej politycznego poparcia w walce przeciw kurdyjskim milicjom YPG w Syrii. Ankara stara się skłonić NATO do wsparcia jej ekspedycji w Syrii i uznania tamtejszych Kurdów za terrorystów.

Macron krytykuje NATO