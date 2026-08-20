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Osiem razy otrzymywał ostatni posiłek. Zmarł najstarszy więzień w USA

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 20 sierpnia (07:56)

Francis Clifford Smith, uznawany za najstarszego i najdłużej osadzonego więźnia w Stanach Zjednoczonych, zmarł w czerwcu w wieku 101 lat. W ciągu życia osiem razy otrzymywał ostatni posiłek przed planowaną egzekucją, lecz za każdym razem wykonanie wyroku wstrzymywano.

Osiem razy otrzymywał ostatni posiłek. Zmarł najstarszy więzień w USA
Zdjęcie ilustracyjne; fot. Deo Tree /Shutterstock
  • Francis Clifford Smith zmarł w wieku 101 lat po około 70 latach spędzonych w więzieniu.
  • Osiem razy miał zostać poddany egzekucji za morderstwo z 1949 roku; ostatecznie wyrok śmierci zamieniono na dożywocie.
  • Do końca twierdził, że jest niewinny, a jego sprawa budziła poważne wątpliwości.
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Francis Clifford Smith został skazany za zabójstwo stróża nocnego Grovera Harta w klubie żeglarskim w stanie Connecticut. Do zbrodni doszło w 1949 roku, gdy miał 24 lata. Rok później sąd uznał go za winnego morderstwa pierwszego stopnia i wymierzył karę śmierci.

Mężczyzna do końca utrzymywał jednak, że jest niewinny. Wątpliwości w sprawie narastały przez lata - część świadków miała odwołać wcześniejsze zeznania, a inny osadzony przyznał się później do zabójstwa. Według BBC, jeden z funkcjonariuszy uczestniczących w przesłuchaniu Smitha zeznał potem przed komisją ułaskawieniową, że uważa skazanego za niewinnego.

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Wyrok śmierci zamieniono na dożywocie

Egzekucję Smitha planowano osiem razy. Za każdym razem otrzymywał ostatni posiłek, lecz wyrok nie został wykonany. W 1954 roku karę śmierci zamieniono na dożywotnie pozbawienie wolności.

Mężczyzna spędził za kratami ponad 70 lat, z wyjątkiem krótkich okresów na wolności. W 1967 roku uciekł z więzienia, ale został schwytany po 12 dniach. W Wigilię 1974 roku pozwolono mu na jeden dzień odwiedzić dom - następnego dnia wrócił do zakładu karnego.

Rok później otrzymał zwolnienie warunkowe, jednak po około 10 miesiącach ponownie został zatrzymany. Powodem miały być drobna kradzież i posiadanie broni, co naruszało warunki zwolnienia.

Ostatnie lata w domu opieki

Dopiero w 2020 roku Smith uzyskał nadzorowane zwolnienie warunkowe. Trafił do placówki opiekuńczej przeznaczonej dla starszych osób związanych z systemem penitencjarnym. Tam też zmarł we śnie w czerwcu.

W czasie pobytu w więzieniu Osborn Smith zyskał przydomek „Ptasiarz z Osborn”. Pracownik departamentu więziennictwa Connecticut wspominał, że osadzony wynosił chleb, by dokarmiać ptaki.

Jego historia zwraca uwagę na problem starzenia się więźniów w USA. Cytowane przez BBC badanie wskazuje, że między 1991 a 2021 rokiem liczba osadzonych w wieku co najmniej 55 lat wzrosła w Stanach Zjednoczonych niemal o 400 procent. Eksperci podkreślają potrzebę rozwijania m.in. zwolnień medycznych i programów opieki dla najstarszych więźniów.


Źródło: RMF24
Tagi: USA kara śmierci więzień
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