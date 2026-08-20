Osiem razy otrzymywał ostatni posiłek. Zmarł najstarszy więzień w USA

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Francis Clifford Smith, uznawany za najstarszego i najdłużej osadzonego więźnia w Stanach Zjednoczonych, zmarł w czerwcu w wieku 101 lat. W ciągu życia osiem razy otrzymywał ostatni posiłek przed planowaną egzekucją, lecz za każdym razem wykonanie wyroku wstrzymywano.

Francis Clifford Smith został skazany za zabójstwo stróża nocnego Grovera Harta w klubie żeglarskim w stanie Connecticut. Do zbrodni doszło w 1949 roku, gdy miał 24 lata. Rok później sąd uznał go za winnego morderstwa pierwszego stopnia i wymierzył karę śmierci.

Mężczyzna do końca utrzymywał jednak, że jest niewinny. Wątpliwości w sprawie narastały przez lata - część świadków miała odwołać wcześniejsze zeznania, a inny osadzony przyznał się później do zabójstwa. Według BBC, jeden z funkcjonariuszy uczestniczących w przesłuchaniu Smitha zeznał potem przed komisją ułaskawieniową, że uważa skazanego za niewinnego.

Wyrok śmierci zamieniono na dożywocie

Egzekucję Smitha planowano osiem razy. Za każdym razem otrzymywał ostatni posiłek, lecz wyrok nie został wykonany. W 1954 roku karę śmierci zamieniono na dożywotnie pozbawienie wolności.

Mężczyzna spędził za kratami ponad 70 lat, z wyjątkiem krótkich okresów na wolności. W 1967 roku uciekł z więzienia, ale został schwytany po 12 dniach. W Wigilię 1974 roku pozwolono mu na jeden dzień odwiedzić dom - następnego dnia wrócił do zakładu karnego.

Rok później otrzymał zwolnienie warunkowe, jednak po około 10 miesiącach ponownie został zatrzymany. Powodem miały być drobna kradzież i posiadanie broni, co naruszało warunki zwolnienia.

USA rozszerzają dopuszczalne metody egzekucji kary śmierci. O rozstrzelanie Departament Sprawiedliwości USA rozszerzył w piątek dopuszczalne metody egzekucji skazanych na karę śmierci o rozstrzelanie. Na tym nie koniec. Rozważa także wprowadzić zmiany w innych metody egzekucji - krzesło elektryczne i komory gazowe.

Ostatnie lata w domu opieki

Dopiero w 2020 roku Smith uzyskał nadzorowane zwolnienie warunkowe. Trafił do placówki opiekuńczej przeznaczonej dla starszych osób związanych z systemem penitencjarnym. Tam też zmarł we śnie w czerwcu.

W czasie pobytu w więzieniu Osborn Smith zyskał przydomek „Ptasiarz z Osborn”. Pracownik departamentu więziennictwa Connecticut wspominał, że osadzony wynosił chleb, by dokarmiać ptaki.

Jego historia zwraca uwagę na problem starzenia się więźniów w USA. Cytowane przez BBC badanie wskazuje, że między 1991 a 2021 rokiem liczba osadzonych w wieku co najmniej 55 lat wzrosła w Stanach Zjednoczonych niemal o 400 procent. Eksperci podkreślają potrzebę rozwijania m.in. zwolnień medycznych i programów opieki dla najstarszych więźniów.