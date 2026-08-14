Pierwsza taka sytuacja od ponad dekady. Skazańców stracono tego samego dnia

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W trzech amerykańskich stanach wykonano w czwartek wyroki śmierci. Sytuacja, gdy trzy egzekucje przeprowadzono tego samego dnia, miała miejsce pierwszy raz od 2010 roku. Skazańców stracono w Tennessee, Oklahomie i Alabamie przez podanie śmiertelnych zastrzyków – przekazał dziennik „USA Today”.

W Tennessee wyrok śmierci wykonano na 66-letnim Anthony Darrella Hinessie. Skazany był za zabójstwo w 1985 roku 54-letniej Catherine Jean Jenkins, matki czworga dzieci, pracującej w motelu.

„Ten dzień przynosi sprawiedliwość”

Jak poinformowała stacja Fox, Hines zmarł o godz. 10.43 czasu lokalnego. Jego adwokaci próbowali powstrzymać egzekucję, wskazując na stan zdrowia skazanego, który po dwóch udarach był częściowo sparaliżowany.

Ten dzień przynosi sprawiedliwość. Po tylu latach możemy wreszcie zamknąć ten rozdział naszego życia – powiedziała córka Jenkins, Melissa.

W Oklahomie pół godziny wcześniej stracono Carlosa Cuestę-Rodrigueza za zabójstwo w 2003 roku jego konkubiny Olimpii Fisher. Z kolei wieczorem w Alabamie wykonano wyrok na 42-letnim Jeremym Williamsie, skazanym za zgwałcenie i zamordowanie w 2021 roku pięcioletniej Kamarie Holland. Zmarł o godz. 18.16 lokalnego czasu.

Planowane są kolejne egzekucje

Według analizy „USA Today” w tym roku pięć stanów wykonało już 22 egzekucje, a co najmniej 12 kolejnych jest planowanych.

W 2025 roku stracono 47 skazanych – najwięcej od 2009 roku. Robin Maher z centrum informacji o karze śmierci oceniła, że trzy egzekucje jednego dnia to „bardzo niezwykłe zdarzenie”.