Opłaca się pływać w cieśninie Ormuz. Zarobki wzrosły niebotycznie

Kapitanowie tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz mogą otrzymać 100 tys. dolarów podstawowego wynagrodzenia i dodatkową premię w wysokości 50 tys. dolarów. Pozostałym członkom załóg, pochodzącym głównie z Indii, Filipin i Chin, oferuje się cztero-, a nawet sześciokrotnie wyższe stawki niż przed wojną na Bliskim Wschodzie.
„Wall Street Journal” pisze, że jedna z agencji rekrutacyjnych w chińskiej prowincji Szantung oferuje marynarzom 25 tys. dolarów za rejs w obie strony. Dla niższych rangą członków załogi jest to równowartość ponad rocznych zarobków.
Wysokie wynagrodzenia mają rekompensować ryzyko związane z przeprawą przez cieśninę, którą Iran niemal całkowicie zablokował po wybuchu wojny ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Według przedstawicieli branży żeglugowej, z którymi rozmawiał Bloomberg, prawdopodobieństwo trafienia statku pociskiem lub dronem podczas rejsu wynosi obecnie jeden do 20, czyli 5 proc.
Liczba irańskich ataków na tankowce osiągnęła najwyższy poziom od początku wojny. Brytyjska organizacja UKMTO, monitorująca bezpieczeństwo żeglugi, informowała m.in. w środę wieczorem o ofiarach ataku rakietowego na statek u północnych wybrzeży Kataru.
Nawet 40 mln dolarów za rejs w obie strony
Rosną również koszty transportu, na co uwagę zwraca „Wall Street Journal”, pisząc, że armatorzy wydają 30-40 mln dolarów na pojedynczy rejs w obie strony związany z transportem ropy naftowej w rejonie cieśniny Ormuz.
W ubiegłym tygodniu tym strategicznie ważnym szlakiem wodnym przepłynęło zaledwie siedem jednostek wykrytych przez systemy monitorowania ruchu statków, czyli najmniej od lipca.
Aby uniknąć irańskich ataków, załogi wyłączają transpondery AIS, oświetlenie i telefony komórkowe. Statki poruszają się po ciemku, korzystając z jednego radaru, świateł latarni morskich i obserwacji wybrzeża. Pokłady zabezpieczane są workami z piaskiem, które mają ograniczać skutki uderzeń dronów i odłamków pocisków - podaje Bloomberg.