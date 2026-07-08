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„Odpowiemy mocniej niż kiedykolwiek”. Wojna z Iranem znów przybierze na sile?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 8 lipca (21:34)

Amerykańskie siły będą kontynuować ataki na Iran, dopóki Teheran nie przestanie uderzać w statki handlowe, próbujące przepłynąć przez cieśninę Ormuz – zapowiedział w środę J.D. Vance, wiceprezydent USA. „To takie proste. Taki jest układ” – oświadczył.

„Odpowiemy mocniej niż kiedykolwiek”. Wojna z Iranem znów przybierze na sile?
Zdjęcie ilustracyjne/fot. AFP/IRIB NEWS AGENCY/- /AFP/East News
  • Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta.
  • Vance zapowiedział, że USA będą atakować Iran, dopóki ten nie przestanie uderzać w statki handlowe.
  • Co z blokadą morską Iranu?
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„Nie zamierzam mówić dokładnie, co wydarzy się dziś wieczorem”

Vance powiedział w środę w Milwaukee, że prezydent USA Donald Trump nadal ma do dyspozycji wiele możliwości, jeśli chodzi o działania względem Iranu.

Oczywiście nie zamierzam mówić dokładnie, co wydarzy się dziś wieczorem, ale prezydent powiedział im bardzo jasno, że kluczowy szlak żeglugowy (cieśnina Ormuz – przyp. red.) musi pozostać otwarty – dodał wiceprezydent, odpowiadając na pytania mediów.

„Prosty układ” według J.D. Vance'a

Wcześniej w środę Trump zapowiedział na szczycie NATO w Ankarze, że prawdopodobnie jeszcze tego dnia wieczorem wojsko amerykańskie przeprowadzi kolejne ataki na Iran. Zagroził też przywróceniem blokady morskiej Iranu.

Vance podkreślił, że porozumienie, które Amerykanie zawarli z Irańczykami, „jest bardzo proste”.

Zniesiemy naszą blokadę (portów – przyp. red.), jeśli przestaniecie ostrzeliwać statki. Jeśli jednak będziecie strzelać do statków, odpowiemy siłą, i odpowiemy mocniej niż kiedykolwiek wcześniej kontynuował wiceprezydent.

To takie proste. Taki jest układ. Mogą go przestrzegać albo spotka ich dokładnie to samo, co wydarzyło się poprzedniej nocy. I będzie się to powtarzać, dopóki nie otworzą tego szlaku i nie przestaną ostrzeliwać statków ostrzegł Vance.

W nocy z wtorku na środę amerykańskie siły przeprowadziły ataki na ponad 80 celów w Iranie. Dowództwo Centralne USA poinformowało, że uderzenia były odpowiedzią na niedawne irańskie ataki na trzy statki handlowe. Jak podały irańskie media państwowe w amerykańskich atakach na południową część kraju w środę rano zginęło ośmiu irańskich żołnierzy.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: USA J.D. Vance wojna w Iranie

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