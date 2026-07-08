„Odpowiemy mocniej niż kiedykolwiek”. Wojna z Iranem znów przybierze na sile?

„Nie zamierzam mówić dokładnie, co wydarzy się dziś wieczorem”
Vance powiedział w środę w Milwaukee, że prezydent USA Donald Trump nadal ma do dyspozycji wiele możliwości, jeśli chodzi o działania względem Iranu.
Oczywiście nie zamierzam mówić dokładnie, co wydarzy się dziś wieczorem, ale prezydent powiedział im bardzo jasno, że kluczowy szlak żeglugowy (cieśnina Ormuz – przyp. red.) musi pozostać otwarty – dodał wiceprezydent, odpowiadając na pytania mediów.
„Prosty układ” według J.D. Vance'a
Wcześniej w środę Trump zapowiedział na szczycie NATO w Ankarze, że prawdopodobnie jeszcze tego dnia wieczorem wojsko amerykańskie przeprowadzi kolejne ataki na Iran. Zagroził też przywróceniem blokady morskiej Iranu.
Vance podkreślił, że porozumienie, które Amerykanie zawarli z Irańczykami, „jest bardzo proste”.
Zniesiemy naszą blokadę (portów – przyp. red.), jeśli przestaniecie ostrzeliwać statki. Jeśli jednak będziecie strzelać do statków, odpowiemy siłą, i odpowiemy mocniej niż kiedykolwiek wcześniej – kontynuował wiceprezydent.
To takie proste. Taki jest układ. Mogą go przestrzegać albo spotka ich dokładnie to samo, co wydarzyło się poprzedniej nocy. I będzie się to powtarzać, dopóki nie otworzą tego szlaku i nie przestaną ostrzeliwać statków – ostrzegł Vance.
W nocy z wtorku na środę amerykańskie siły przeprowadziły ataki na ponad 80 celów w Iranie. Dowództwo Centralne USA poinformowało, że uderzenia były odpowiedzią na niedawne irańskie ataki na trzy statki handlowe. Jak podały irańskie media państwowe w amerykańskich atakach na południową część kraju w środę rano zginęło ośmiu irańskich żołnierzy.