„Odpowiemy mocniej niż kiedykolwiek”. Wojna z Iranem znów przybierze na sile?

RMF24

Amerykańskie siły będą kontynuować ataki na Iran, dopóki Teheran nie przestanie uderzać w statki handlowe, próbujące przepłynąć przez cieśninę Ormuz – zapowiedział w środę J.D. Vance, wiceprezydent USA. „To takie proste. Taki jest układ” – oświadczył.

„Nie zamierzam mówić dokładnie, co wydarzy się dziś wieczorem”

Vance powiedział w środę w Milwaukee, że prezydent USA Donald Trump nadal ma do dyspozycji wiele możliwości, jeśli chodzi o działania względem Iranu.

Oczywiście nie zamierzam mówić dokładnie, co wydarzy się dziś wieczorem, ale prezydent powiedział im bardzo jasno, że kluczowy szlak żeglugowy (cieśnina Ormuz – przyp. red.) musi pozostać otwarty – dodał wiceprezydent, odpowiadając na pytania mediów.

„Prosty układ” według J.D. Vance'a

Wcześniej w środę Trump zapowiedział na szczycie NATO w Ankarze, że prawdopodobnie jeszcze tego dnia wieczorem wojsko amerykańskie przeprowadzi kolejne ataki na Iran. Zagroził też przywróceniem blokady morskiej Iranu.

Vance podkreślił, że porozumienie, które Amerykanie zawarli z Irańczykami, „jest bardzo proste”.

Zniesiemy naszą blokadę (portów – przyp. red.), jeśli przestaniecie ostrzeliwać statki. Jeśli jednak będziecie strzelać do statków, odpowiemy siłą, i odpowiemy mocniej niż kiedykolwiek wcześniej – kontynuował wiceprezydent.

To takie proste. Taki jest układ. Mogą go przestrzegać albo spotka ich dokładnie to samo, co wydarzyło się poprzedniej nocy. I będzie się to powtarzać, dopóki nie otworzą tego szlaku i nie przestaną ostrzeliwać statków – ostrzegł Vance.