Odnaleziono wrak Boeinga 737 K2 Airways. Zaginął po zgłoszeniu awarii

RMF24

Wrak transportowego Boeinga 737 K2 Airways został odnaleziony na Morzu Arabskim 12 godzin po tym, jak samolot zniknął z radarów – przekazały pakistańskie służby ratownicze. Szczątki maszyny znajdują się 98 km na południe od portu Omara. Trwają poszukiwania pięciu członków załogi.

Transportowy Boeing 737 leciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) do Karaczi w Pakistanie. Po raz ostatni kontrolerzy lotu mieli łączność z jego kapitanem, gdy maszyna była ok. 250 km na zachód od celu podróży. O godz. 21:18 lokalnego czasu załoga zgłosiła problemy z systemem nawigacji.

Trzy minuty później – jak poinformował Zarząd Portów Lotniczych (PAA) – radary pokazały gwałtowne opadanie samolotu, a następnie kontakt z załogą został utracony. Zgodnie z informacją PAA, o zdarzeniu powiadomiono Centrum Koordynacji Ratownictwa, które podjęło natychmiastową akcję ratowniczą.

Operator maszyny, K2 Airways, poinformował, że załoga składała się z dwóch pilotów, dwóch inżynierów i jednego pracownika pomocniczego, których do tej pory nie odnaleziono. Ich status nie jest znany, ale – jak poinformowała agencja Reutera – premier Pakistanu Shehbaz Sharif przekazał rodzinom „płynące z głębi serca kondolencje”.

Producent samolotu na razie nie zajął stanowiska. Boeing 737, który wpadł do morza, miał 27 lat.