Zgłosił awarię i zniknął z radarów. Utracono kontakt z załogą lecącą do Pakistanu

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Urwał się kontakt z transportowym Boeingiem 737, lecącym z Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) do Karaczi w Pakistanie – poinformował we wtorkowy wieczór Zarząd Portów Lotniczych Pakistanu (PAA). Po raz ostatni kontrolerzy lotu mieli łączność z kapitanem, gdy maszyna była ok. 250 km na zachód od celu podróży.

Załoga samolotu transportowego linii K2 Airways liczyła pięć osób – przekazał pakistański portal geo.tv. Ich tożsamość potwierdzają dokumenty odlotu z Szardży w ZEA. Dane z systemu śledzenia lotów wskazują, że maszyna leciała na właściwej wysokości z prędkością 790 km/h, kiedy z niewiadomych przyczyn wykonała zwrot o 180 stopni. Następnie zaczęła gwałtownie opadać.

W ciągu pięciu minut wysokość lotu spadła z ok. 35 tys. stóp (ok. 10,6 km) do zaledwie 1,1 tys. stóp (ok. 335 m). Zarazem prędkość zmniejszyła się do 211 km/h, po czym maszyna zniknęła z radarów. Rzecznik PAA – cytowany przez geo.tv. – przekazał, że chwilę wcześniej kapitan samolotu zgłosił awarię systemu nawigacyjnego.

Zgodnie z informacją PAA o zdarzeniu natychmiast powiadomiono Centrum Koordynacji Ratownictwa, które ma prowadzić akcję poszukiwawczą i ewentualnie ratowniczą. Samolot został wyprodukowany 27 lat temu.