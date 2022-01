Adwokat Ghislaine Maxwell, skazanej za rolę, jaką odegrała w procedurze seksualnego wykorzystywania nieletnich dziewcząt przez Jeffreya Epsteina, złożył wniosek o nowy proces. Stało się tak po przyznaniu przez jednego z sędziów, że jako dziecko był molestowany.

Zdj. ilustracyjne / JASON SZENES / PAP/EPA

Jak podała CNN, w liście do sędzi Alison Nathan, prawnik Bobbi Sternheim poprosił też o zapieczętowanie wszystkich dokumentów dotyczących sędziego przysięgłego - Jurora nr 50.

Został on po procesie przedstawiony jako Scotty David. Udzielił m.in. wywiadów dziennikowi "The Independent" oraz agencji oraz "Reutera". Wyznał, że podzielił się z innymi przysięgłymi swymi doświadczeniami, co mogło kształtować ich ocenę czy oskarżona jest winna.

W trakcie procesu cztery kobiety twierdziły, że kiedy były nieletnie Epstein wykorzystywał je seksualnie. Opisywały Brytyjkę Maxwell jako jego bliską współpracowniczkę i byłą dziewczynę. Obwiniały ją o ułatwianie Epsteinowi przestępczego procederu.

Przysięgli byli wyraźnie pytani w kwestionariuszach, czy byli wykorzystywani seksualnie, a jeśli tak, to czy może to wpływać na ich zdolność do pozostania bezstronnymi. Nie jest jasne, w jaki sposób "Juror nr 50" odpowiedział na to pytanie - wyjaśnia CNN.

60-letnią Maxwell, uznano w sądzie federalnym w Nowym Jorku pod koniec grudnia za winną pięciu zarzutów, w tym handel nieletnimi i pomoc Epsteinowi w wykorzystywaniu seksualnym nieletnich w latach 1994-2004. Grozi jej do 65 lat więzienia. Ogłoszenie wyroku wstępnie ustalono na czerwiec.

Jak argumentowali obrońcy, Sąd Najwyższy orzekł, że oskarżona ma prawo do nowego procesu, w przypadku udowodnienia nieuczciwej odpowiedzi "Jurora nr 50" na istotne pytania.

Sędzia nie zdecydowała jeszcze, czy przesłuchanie przysięgłego w tej sprawie jest uzasadnione. Zezwoliła adwokatom Maxwell na złożenie wniosku o nowy proces. Przychyliła się też do prośby prokuratury o wyznaczenie dla sędziego, który zataił początkowo fakt molestowania, obrońcy z urzędu.